24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu Kilis'te

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:23
Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu Kilis'te
Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu Kilis'te

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu ve Sequa üyeleri Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.
Belediye Başkanı Hasan Kara'nın girişimleri ile faaliyete geçen Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına destek veren ve desteklerini devam ettiren Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu ve Sequa üyeleri olan farklı meslek odalarının yöneticileri, Başkan Kara'yı ziyarete geldi. Üyelere Kilis Belediyesi Bayan Meslek Edindirme kursları gezdirilerek, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi. Yaptıkları yerinde inceleme ile çalışma ve faaliyetleri yakından gözlemleyen Sequa ekibi böylesine başarılı bir ekiple karşılaşmayı beklemediklerini belirterek, gördükleri karşısında hayran kaldıklarını ifade etti.
Sequa ekibi, Kilis Belediye Başkanı Kara, merkezdeki tüm bayan ve gönüllü personelleri başarılı çalışmaları nedeniyle kutladı.
(MAD-SD-Y)

24.04.2017 16:31:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu'nun ziyaretleri sürüyor
YEREL

SEQUA TÜRKİYE TEMSİLCİSİ AYNUR KUYTU'NUN ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
Nisan ayı halk ve güvenlik toplantısı
YEREL

NİSAN AYI HALK VE GÜVENLİK TOPLANTISI
Üniversite Hobi Bahçeleri sahiplerini buldu
YEREL

ÜNİVERSİTE HOBİ BAHÇELERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Murtaza Camii restorasyonu sürüyor
YEREL

MURTAZA CAMİİ RESTORASYONU SÜRÜYOR
Kilis'te 23 Nisan Kutlamaları
YEREL

KİLİS'TE 23 NİSAN KUTLAMALARI
Kutlu Doğum Haftası
YEREL

KUTLU DOĞUM HAFTASI

Savaşın çocuklarına 23 Nisan hediyesi
YEREL

SAVAŞIN ÇOCUKLARINA 23 NİSAN HEDİYESİ
Kilis'te 23 Nisan kutlamaları
YEREL

KİLİS'TE 23 NİSAN KUTLAMALARI
EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...