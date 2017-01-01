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Devrek'te birlik meclis toplantısı



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından "Birlik Meclis Toplantısı" düzenlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisinin 2016 yılı olağan toplantısı Atatürk Kültür Merkezinde Kaymakam Yakup Güney Başkanlığında "Birlik Meclis Toplantısı" düzenlendi. Birlik toplantısına Devrek Kaymakam Yakup Güney başkanlık yaparken, açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlandı. Muhtarlara köylerde yapılan ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi veren. Birlik Başkanı Kaymakam Yakup Güney, "Birliğimizin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Köydes programları dahilinde Birliğimize toplam 1.956,868,00 TL ödenek aktarılmıştır. Verilen bu ödenekle 2 köyümüze içme suyu deposu, 12 köyümüzde 12 adet içme suyu deposunun fayans kaplaması yapılmış olup, 6 köyümüze de klorlama cihazı takılmıştır. Yapılmış olup, bunun karşılığında 156.821,69 TL. Harcama yapılmıştır. Köydes programlarından 8 köyümüzde 18+300 km I. Kat asfalt kaplama yol ile 5 köyümüzün faydalandığı 10+000 km 2. Kat asfalt yol yapılmıştır. Ayrıca 3500 m3 (5000 ton) Agrega Satın alınmış olup, ilçemizin muhtelif köy yollarında kullanılmıştır. Köy yolları asfalt yapımı için ortak hesaba aktarılan dahil toplam 1.668.360,00 TL harcama yapılmıştır. Birliğimize 2016 yılı içerisinde İl Özel İdaresinden 375.00,00 TL köy yardımı ödeneği aktarılmış olup, tahsis edilen bu ödenekler ile muhtelif köylerimize 9850 m2 parke taşı, 503 m3 hazır beton, bin 535 adet çimento, 5 ton demir, 19 bin 520 adet kiremit, 13 bin adet tuğla, 150 m2 seramik, 600 mt korige boru alınmış olup kalan ödenekler de köy alt yapı ve sosyal tesis ile buna benzer hizmetlerde kullanılmıştır. 2016 yılı içerisinde İl Özel İdaresinden 4 okulumuzun bakım ve onarımları için 150.638,59 TL ödenek tahsis edilmiş olup, alınan bu ödeneklerle 4 okulumuzun bakım ve onarımları yapılmıştır. Yine 5 okulumuza güvenlik kamera sistemleri takılmıştır. Ayrıca İlçemize bağlı tüm okullarımıza boya yardımında bulunulmuştur. Heyelan sebebiyle yıkılan İmam Hatip Lisesinin yerine Sazlık çayı mevkine ihalesi İl Özel İdaresince yapılan İmam-Hatip Ortaokulu bodrum+zemin+3 katlı 16 derslikli binanın kaba inşaatı ve çatısı bitirilmiş olup, 2017-2018 eğitim öğretime yetiştirilmesi planlanmıştır.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Devrek Özel İare İş hanı binasında Halk Eğitim Müdürlüğüne tahsisli 3.katında mevcut bağımsız bölümlerin plastik pencere doğramaları yenilenmiştir. Birliğimize tahsisli Bostandüzü mesire alanına İl Özel İdaresinden aktarılan 10.000,00 TL ödenek ile mesire alanı içerisinde bulunan ahşap köprü ile yürüyüş yollarındaki ahşap korkulukların tamir bakım ve onarımı ile tuvaletlerin kapıları yapılmış olup, 5 adet ahşap piknik masası yaptırılmıştır. 2017 Yılı Köydes ödeneklerinden İlçemize 5.514.397,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, söz konusu ödeneğin kısa zamanda Birliğimiz hesaplarına aktarılması beklenmektedir. Tahsis edilen Köydes ödeneği ile geçen yıl temeli yapılmış 27+500 Km köy yolunun asfaltının yapılması, 2017 yılında 8+000 Km yolun temelinin yapılması, muhtelif köy yollarımızın tamir ve bakımında kullanılmak üzere 5 bin 400 Ton sıcak asfalt alınması ve muhtelif köylerimize kilitli beton parke taşı yardımı yapılması planlanmıştır. Yine bu yılın Köydes ödeneklerinden iki köyümüzde içme suyu tesisi, 39 köyümüzde işçiliği köy muhtarlıklarınca yapılmak üzere 77 adet içme suyu deposunun fayans ile kaplanması için malzeme alımı, köylerimizin içme suyu tesislerinde kullanılmak üzere 48 adet güneş enerjili otomatik klorlama cihazı alınması planlanmış ve ihaleleri gerçekleştirilmiştir. Faaliyetlerimiz ana hatlarıyla bunlardan ibaret olup, Birlik Meclisinin bilgisine sunulur" diye konuştu.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümenlikleri seçiminde İl Genel Meclis Üyesi Vacit Durdubaş, Özcan Özmekiik, ve Mustafa Uzundal seçilirken, köy muhtarlarından ise Muhtar Muhterem Benli, Muhtar Aytekin Ocakçı ile Şeref Camgöz seçildiler.

(FE-OA-Y)



24.04.2017 16:33:23 TSI

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