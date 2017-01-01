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Trakya Üniversitesinden bağımlılıklara karşı bilgilendirme toplantısı

- Rektör Tabakoğlu: "Sigaranın bedeli ve maliyeti çok yüksek"



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Trakya Üniversitesi öğrencilerine yönelik tütün, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknolojik bağımlılıklara karşı bilgilendirme konferansı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Yeşilay Topluluğu öğrencilerinin düzenlendiği konferansta, Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, öğrencilere bilimsel metotlarla tütün, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknolojik bağımlılıklara karşı bilgilendirme yaptı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde gerçekleşen konferansta Tabakoğlu, sigara ve buna bağlı hastalıklarla ömrünü geçirmiş bir hekim olarak yaşadıklarını gençlerle paylaşmak istediğini söyledi.



"Sigaranın bedeli ve maliyeti çok yüksek"

Yeni nesilde sigaraya ve bağımlılığa yer olmadığını belirten Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi Yeşilay öğrenci gurubunun etkinliğindeyiz. Burada öğrencilerimizin faaliyetleri hakkında bilgiler veriliyor. Beni de konuşmacı olarak davet ettiler. 25 yılı hekim olarak geçirmiş üstelik göğüs hastalıkları, yoğun bakım hekimi olarak buradayım. Sigara ve buna bağlı hastalıklarla ömrünü geçirmiş bir hekim olarak yaşadıklarımı genç arkadaşlarla paylaşmak istedim. Sigaranın bedeli, maliyeti çok yüksek. Çok geri dönüşümsüz. Bizim yetiştireceğimiz yeni nesilde sigaraya, bağımlılığa yer yok. Öyle bir nesil yetiştirmeliyiz ki geleceğe daha güçlü bakabilelim. Biz de buna bir faydamız olsun diye konferanstayız. Birkaç arkadaşımız bile olsa, onların aklını değiştirebilirsek, kendilerine yol gösterebilirsek, bizim için övünç kaynağı olur. Arkadaşların güzel uygulamaları var. Ben de yeni görüyorum. Bir Yeşilay bilekliği var burada. Bunun sahiplenilmesi anlamında gayet güzel. Bir de sigara, alkol ve bağımlılıklarla ilgili güzel bir mizah dergisi gördüm. Çarpıcı şeyler var. Bunlarla da ilgileniyoruz" dedi.



"Edirne halkı arkamızda"

En aktif topluluk olduklarını belirten Trakya Üniversitesi Yeşilay Topluluk Başkanı Volkan Palitçe, "Bir sene içerisinde Trakya Üniversitesi Yeşilay Topluluğu olarak Türkiye'deki 90'dan fazla üniversitede aktif olan Yeşilay toplulukları arasında en fazla aktif olan topluluk olarak ilk 5'e girmişizdir. Bundaki en büyük katkı payı rektör hocamızın olabilir. Rektör hocamız bizlerle program yaparak bize yol gösterdi. Kendisi sağlıklı gelecek adı altında üniversitedeki gençlere konuşmaktan keyif aldı ve bunu bizden daha fazla istedi. Bağımlılıklarla mücadele konusunda böyle bir hocamız olduğu için şanslıyız. Sağlık Haftası, Kanser Haftası ve birçok önemli günde farkındalık için çeşitli etkinlikler yaptık. Bisiklet turları olsun, sağlıkla ilgili programlar olsun çok şey yaptık. Biz liselere dahi giderek, yalnızca bir üniversite topluluğu değil de Edirne'de bir gençlik hareketi olarak görev yapmaya çalıştık. Zehir tacirlerinden önce liselere girerek, kendimize bu durumu görev edindik. Saraçlar Caddesi'nde stant açarak Edirne halkıyla birebir olarak bir araya geldik. Edirne insanıyla hareket ediyoruz. Kendileri bizi çok seviyor. Edirne halkı bizim arkamızda olduğu için en aktif topluluk olduk. Yalnızca sigarayla alkolle mücadele etmiyoruz. Bizim mücadelemiz arasında teknoloji bağımlılığı ve hatta kumar bile var. Bunlarla ilgili de bilgilendirici broşürlerimiz var" ifadelerini kullandı.

(AC-SÜ-Y)



24.04.2017 16:41:30 TSI

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