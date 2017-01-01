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ATSO'dan "Dijital Ekonomi Antalya" etkinliği

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:40
ATSO'dan "Dijital Ekonomi Antalya" etkinliği
ATSO'dan "Dijital Ekonomi Antalya" etkinliği

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "ATSO İnovasyon Yılı" kapsamında "Dijital Ekonomi Antalya" etkinliği gerçekleştireceklerini bildirdi.
Dünya'nın hızlı bir dijitalleşme sürecinde olduğunu ve günümüzde şirketlerin gelecek stratejilerini 'dijitalleşme' üzerine planlamaya başladığını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bu kapsamda ATSO üyelerinin kendi süreçlerini bu dönüşüme entegre etme vizyonuna katkı sağlamak amacıyla 'Dijital Ekonomi Antalya' etkinliği gerçekleştiriyoruz" dedi.
Etkinlikte alanında tanınan, önemli isimlerin konuşmacı olarak yer alacağını kaydeden Başkan Çetin, "e-ticaret, mobil ticaret ve sosyal medya konuşulacak
Programın ilk oturumu E-ticaret Çağı Dergisi Yayın Yönetmeni Ümit Öncel'in moderatörlüğünde gerçekleşecek. Bu bölümde İdeasoft A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Seyhun Özkara, Dijital Pazarlama Danışmanı İlyas Teker ve Dijital İletişim Danışmanı Funda Güleç, e-ticaret, mobil ticaret ve sosyal medya konularında deneyimlerini katılımcılarla paylaşacaklar. Etkinliğin ikinci oturumunda ise gazeteci, teknoloji ve trend editörü Serdar Kuzuloğlu 'Yeni Dünya, Yeni Tüketici, Yeni Şirket' konulu sunumu ile yer alacak.
27 Nisan Perşembe günü saat 14.00-17.30 saatleri arasında Hotel Su'da gerçekleştirilecek etkinlik başta üyelerimiz olmak üzere konuya ilgi duyan herkesin katılımına açıktır."
(SÇ-SÇ-Y)

24.04.2017 16:48:10 TSI
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