24 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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ESOB emekli olan personelini plaketle uğurladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:42
ESOB emekli olan personelini plaketle uğurladı
ESOB emekli olan personelini plaketle uğurladı

(Fotoğraflı)

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) -Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB)'tan emekli olan Refiye Göktaş isimli personel için tören düzenlendi.
ESOB Başkanı Abdülkadir Konak ile Başkan Vekili Atilla Kocabaş'ın katıldığı törende Göktaş'a hizmetlerinden dolayı plaket ve çeşitli hediyeler verildi. Törende konuşan Başkan Konak, "Emekliliğiniz hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonraki hayatınızda sağlık afiyet diliyorum" dedi.
(HK-GC-

24.04.2017 16:50:46 TSI
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