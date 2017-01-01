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Mersin'de Dicle üniversitesi rüzgarı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ), Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen Yükseköğretim Fuarlarına katılmaya devam ediyor.

DÜ Mersin'de EKET Fuarcılık tarafından düzenlen "Tercih Günleri" eğitim fuarında öğrencilerle buluştu. Mersin Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, öğrenci ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Eğitim Fuarı'nda çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesi yer aldı. Üniversite tanıtım temsilcisi Faysal Özdemir tarafından DÜ tanıtım standını ziyaret eden öğrenci, öğrenci velileri ve rehber öğretmenlere tanıtıcı bilgiler verildi. Standı ziyaret eden öğrencilere DÜ'nün tüm eğitim birimlerinin yanı sıra şehrin ve üniversitenin sosyal, sportif ve kültürel olanakları detaylı şekilde anlatıldı. Fuarı ziyaret eden öğrencilerin DÜ Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve diğer fakültelere rağbet ettiği gözlemlendi.

(İHA-MP-Y)



24.04.2017 16:51:30 TSI

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