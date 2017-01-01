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Okul müdürleri ve rehber öğretmenler bilgilendirildi



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Sosyal Hizmet Merkezi çalışma alanları programları kapsamında Besni'de okul müdürleri ve okul rehber öğretmenlerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde gerçekleşen toplantı iki oturum halinde gerçekleşti. Toplantıda Müdür Yardımcısı Hasan Sabak, Sosyal Hizmet Uzmanı Turan Bozkurt ve Sosyolog Tekin Lafçi tarafından sunumlar yapıldı.

Sosyal Hizmet merkezinin genel tanıtımının, hizmet alanlarının ve faaliyetlerinin anlatıldığı toplantıda, 5395 sayılı çocuk koruma kanunu ve kurum hizmet modellerinden olan sosyal ekonomik destek yardımı konularında da bilgilendirme yapıldı. Toplantıda hizmet kalitelerinin arttırılması için kurumlar arası işbirliğinin önemine değinildi.

(RK)



24.04.2017 16:51:58 TSI

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