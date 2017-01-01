YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bakan Avcı 477'nci Mesir Festivali'ne katılacak

Bakan Avcı 477'nci Mesir Festivali'ne katılacak



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ 30 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan ve UNESCO'nun Somut Olmayan Dünya Mirası Listesinde bulunan 477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinin saçım törenine Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılacağını belirtti.

Yavuz Sultan Selim'in eşi Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'dan bu yana geleneksel olarak gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalinde eller 30 Nisan Pazar Günü 477'nci kez şifaya uzanacak. Sultan Camiinin kubbelerinden geleneksel olarak halka Mesir saçıldığını ve bu geleneğin sonsuza kadar devam edeceğini belirten AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi, Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ 30 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan saçım törenine Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da katılacağını belirterek, "Mesir, Manisa'nın tanıtımı açısından çok önemli bir miras. Bu yıldan itibaren Festivale ister değişik illerden, gerekse yabancı ülkelerden daha çok rağbetin sağlanacağına inanıyorum. Özellikle de alan genişlemesi ve otopark sorunu tam olarak çözülürse katılım çok daha yüksek olacak." dedi.



"Saçım alanı genişletilmeli"

Festivalde yaklaşık 6 ton Mesir Macununun 43 ayrı noktadan saçım işleminin gerçekleşeceğini belirten Özdağ, "Ama bir gerçek var ki festivalin yapıldığı meydanların yetmediği. Daha önceki süreçte de bu konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetmiştim. Ümit ediyorum ki Emekliler Parkının bölgesine yapılan otopark bir rahatlama sağlayacak ama insanlar mağdur edilmeden saçım alanının da genişletilmesi mutlaka gerekiyor. İster festival kapsamında ister bundan sonra Mesir adına yapılacak tüm organizasyonlarda Türk dünyasının daha çok davet edilerek Mesir'i ve Manisa'yı Türk dünyasıyla buluşturmamız, tanıtmamız gerekiyor. Uluslararası festivallerde diplomasi ilişkileri de çok önem taşıyor. Özellikle Türk dünyası ülkeleri başta olmak üzere diğer ülkelerinde Mesir Festivaline katılmasını sağlamalıyız. Bu konuda Manisa Valiliği başta olmak üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Şehzadeler ve Yunusemre belediye başkanlıkları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mesir Turizm Tanıtım Derneği ve tüm sivil toplum kuruluşlarının Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için el birliği yapması gerekiyor. Bu birliktelikle oluşan çatı Manisa'yı gerek Türk dünyasına, Türklerin bulunduğu her neresi varsa davet ederek Türk dünyasına Mesir Festivalini dolayısıyla Manisa'yı tanıtmamız gerekiyor. Yavuz Sultan Selim'i, Hafsa Sultan'ı, Manisa'nın yer altı ve yer üstü kaynaklarını tanıtmamız gerekiyor. Bu nedenle bir bütün halinde tüm Manisalılar konuyla ilgili olarak üzerine düşeni yapmalı, elini taşın altına koymalıdır. Tüm vatandaşlarımızı 477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivaline davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

(SC-Y)



24.04.2017 16:57:27 TSI

NNNN

