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BAKA, Vali Karaloğlu başkanlığında toplandı



(Fotoğraflı)



Suat Metin

ANTALYA (İHA)- Batı Antalya Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) Nisan ayı olağan toplantısı Antalya Valiliği'nde gerçekleşti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Bşakanı Davut Çetin, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyif ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, FETÖ operasyonları sonrasında BAKA'dan ilişiği kesilen personel açığını giderilişi, yaş sebze ve meyve ihracatı pazarının genişletilmesi, 2016 yılı faaliyetleri ve 2017 çalışma takvimiyle ilgili konular görüşüldü.

Gündem maddeleriyle ilgili bilgiler veren Vali Karaloğlu, "FETÖ operasyonları dolayısıyla ajanstan uzman ve personelin ilişiğini kesmek durumunda kalmıştık, personel açığımız oluşmuştu. Bakanlıktan yeni personel alımıyla ilgili izin istemiştik. Bugün o izin geldi onu görüşeceğiz. Personelin alımıyla ilgili ne yapmamız gerektiğine karar vereceğiz. Yine diğer bir gündem maddesi, bölgemizden yaş sebze ve meyve ihracatı ile ilgili Pazar çeşitlendirilmesine yönelik özellikle Ortadoğu pazarına açılmayla ilgili geçen sene bazı çalışmalar yapılmıştı, bu sene yine Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ile ortak Antalya, Burdur ve Isparta'da yaş sebze ve meyve ihracatıyla uğraşan bir heyetle, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e düzenlenecek bir seyahatimiz olacak" dedi.

(SM-Y)



24.04.2017 16:57:42 TSI

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