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Nilüferli kadınlardan sergi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 16:52
Nilüferli kadınlardan sergi
Nilüferli kadınlardan sergi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Okullar Hayat Olsun" projesi, Fethiye Mahallesi'ndeki kadınları resim sanatıyla tanıştırdı.
Fethiye İlköğretim Okulu'nda düzenlenen resim kursuna katılan Fethiye Mahallesi'nden 15 kadın, bir yıl boyunca Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Güler'den eğitim aldı. Kadınların yaptığı çalışmalar "Kadınlar her yerde" isimli sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Halk Evi Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışına Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Muharrem Tüfekçi, Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı ve kursiyer kadınlar katıldı.
Sergide emeği geçen herkesi tebrik eden Çorbacı, "Nilüfer Belediyesi olarak her zaman kadın çalışmalarını destekliyoruz. Kültür sanat şehri Nilüfer'de mahalle kadınlarının bu tür etkinlikte yer alması çıtanın ne kadar yükseldiğini gösteriyor" dedi.
15 kursiyerin, pastel, akrilik, yağlı boya gibi farklı teknikleri kullanarak yaptığı 77 eserinin yer aldığı sergi 28 Nisan'a kadar açık kalacak.
(MŞ)

24.04.2017 17:01:01 TSI
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