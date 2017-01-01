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Yolların güvenliği için çalışıyorlar



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluğu bulunan yollarda güvenliğin sağlanması amacıyla uyarı levhası (CTP) çakma işlemi yaparken Köprübaşı ilçesinde de ulaşımda yaşanan sorun ve öneriler masaya yatırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaptığı asfalt çalışmalarıyla birlikte yollarda güvenliği sağlayacak uyarı levhalarını da ekliyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından fosforlu malzemeden yapılan ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanlarında yer alan yollarda çalışma yapılıyor.

Konuyla ilgili bilgiler aktaran Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, "İl genelinde sorumluluk alanlarımızda bulunan yollarda güvenliği sağlamak amacıyla uyarı levhaları çakıyoruz. Yol kenarlarına yapılan bu çalışma fosforlu malzeme olması sebebiyle de yolcu ve sürücü güvenliğini de büyük ölçüde sağlamış oluyor. Mevcut 1 aracımızın ardından daha fazla çalışma yapabilmek adına 1 araç daha aldık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde güvenli yolculuk için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.



Köprübaşı'nda ulaşım toplantısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, Köprübaşı ve Demirci'de toplu ulaşım sektöründe hizmet veren Köprübaşı Tütünkent ve Demirci Halıkent kooperatif başkanlarıyla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, Şube Müdürü Himmet Güneş ile birlikte Köprübaşı'na ziyarette bulundu. Daire Başkanı Deniz, ilçede Köprübaşı ve Demirci'de toplu ulaşım sektöründe hizmet veren Köprübaşı Tütünkent ve Demirci Halıkent kooperatif başkanlarıyla da bir araya geldi. Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem de yer aldı. Toplantıda toplu taşımada karşılaşılan sorun ve öneriler masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca her iki kooperatif başkanlarınca gerek Köprübaşı ilçesindeki, gerekse de Borlu Mahallesindeki yazıhanelerinin ortak kullanılması kararı alındı.

(SC-Y)



24.04.2017 17:21:11 TSI

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