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İller Arası Karate Şampiyonası seremonisi yapıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği, 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İller Arası Kyokushin Karate Şampiyonası, İstasyon Spor Salonunda yapılan açılış töreni ile start aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları kapsamında düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisine Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, illerden gelen antrenörler, hakemler, sporcular ve sporcu velileri katıldı.

Törenin açılış konuşması yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, karate gibi güzel bir branşa gönül verdikleri için öğrencileri tebrik ederek, "Düzenli ve disiplinli çalışmalar sonucu bu güzel branşı en güzel şekilde temsil edeceğinize can-ı gönülden inanıyorum. Sportmen ve centilmence mücadele ederek müsabakaları başarılı bir şekilde sonuçlandırmanızı temenni ediyor, tüm sporcularımıza sağlıklı ve başarılı bir şampiyona diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Bilecik Valisi Süleyman Elban ve Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, karate sporuna verdiği desteklerden dolayı Bilecik Karate Antrenörü Yılmaz Durmuş'a plaket takdim ettiler. Ardından Bilecik Valisi Elban, dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları taktim etti.

Öte yandan şampiyonaya 7 ilden 17 kulübün, 20'si antrenör olmak üzere toplamda 344 sporcu kafilesi katıldığı, müsabakalarda 24 hakem 1 gözlemci görev yapacağı bildirildi.

(CKT-DA-Y)



24.04.2017 17:21:13 TSI

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