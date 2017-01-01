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Kepez Devlet Hastanesinin elektriği güneşten üretiliyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:14
Kepez Devlet Hastanesinin elektriği güneşten üretiliyor
Kepez Devlet Hastanesinin elektriği güneşten üretiliyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Devlet Hastanesi'nin elektriği 17,16 kW'lik güneş panelleriyle üretilmeye başladı.
Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, Antalya merkezdeki sağlık tesislerinde fuel oil ve diğer yakıtlara göre daha ekonomik ve çevreci olan doğalgaza geçiş yaptıklarını söyledi. Bu sayede yıllık 1 milyon TL'yi aşkın tasarruf sağladıklarını belirten Yılmaz, Kepez Devlet Hastanesi'nin kazan dairesinin çatısına kurulan güneş panelleriyle elektrik üretimine başladıklarını söyledi.

"Elektrik ihtiyacının yüzde 25'i güneş enerjisinden karşılanacak"
Kepez Devlet Hastanesi'nin çatısındaki 17,16 kW kurulu güce sahip 66 güneş paneli sistemini yerinde inceleyen Yılmaz, "Güneş, sınırsız, yenilenebilir ve en önemlisi de herhangi bir bedel ödenmeden kolayca erişilebilen bir enerji kaynağı. İklim koşulları Türkiye'den çok daha sert ve yıllık güneşlenme süreleri çok daha az olan Avrupa'nın kuzey ülkelerinde güneş enerjisi kurulu gücü, Türkiye'nin 300 kat üstünde bulunuyor. Bu konuda, biz de üzerimize düşeni yapmak istedik. Burada üretilen elektrik enerjisiyle Genel Sekreterliği'mizin tükettiği elektriğin yüzde 25'ini karşılamayı planlıyoruz. Bu da yıllık 8 bin 600 TL gibi bir tasarruf anlamına gelmekte" dedi.
Yaklaşık 55 bin TL maliyet ile gerçekleştirilen tesisin şu anki elektrik fiyatlarıyla bir hesaplama yapıldığında yaklaşık 7 yılda kendini amorti edeceğini belirten Prof. Dr. Necat Yılmaz, "Burada kurulan panellerin 30 yıl ömrü olduğunu düşündüğümüzde 23 yıl boyunca bedava elektrik üretecek bir tesis kurmuş olduk. Bu projeden aldığımız çıktılar ilerisi için bize rehberlik edecek. İlerleyen süreçte, daha büyük bir tesisin kurulumunu gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
(SÇ-Y)

24.04.2017 17:20:47 TSI
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