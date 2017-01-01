24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yurt Ay-Der Ayazini köyünde 46 öğrenciye giysi ve ayakkabı yardımı yaptı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:15
Yurt Ay-Der Ayazini köyünde 46 öğrenciye giysi ve ayakkabı yardımı yaptı
Yurt Ay-Der Ayazini köyünde 46 öğrenciye giysi ve ayakkabı yardımı yaptı

(Fotoğraflı)

Ahmet Hamza Çebi
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Kültür ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay-Der) tarafından Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köy okulunda öğrenim gören 46 öğrenciye giysi ve ayakkabı yardımı yapıldı.
Yardımla ilgili bir açıklama yapan Yurt Ay-Der Genel Başkanı Kudret Bulut, yardımların Psikiyatrist Sevda Güner iş kadını Sayın Neslihan Çıtlak ile birlikte yapıldığını ifade etti. Yardım kampanyasına Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği Başkanı Ferhan Altınbaş ve Zehra Çınar Çetin'inde destekleri olduğunu ifade eden Bulut, "Ayazini İlkokul öğrencilerine 46 takım spor malzemeleri hediye edildiği gibi köyde ihtiyaç sahibi olan ailelere de yardım edilmiştir. Üzüntüm Afyon gibi kültür hazinesine sahip ilimizin İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köy ilkokuluna yapılan etkinlikte yetkili mercilerin bulunmaması bizleri üzmüştür. Tarih kokan köyün durumunu anlamalarını isterim" dedi.
Öte yandan, Bulut yardımlarda emeği geçen Ayşe Topbaş, Hanife Şahin, Abdullah Ortaç, Neşe Armutcu, Nermin Erdoğdu Erkan, Namuka Batin, Emine Aslan, Fadik Seme, Ayşe Kantık ve Şebnem Çetin'e de teşekkür etti.
(GC-

24.04.2017 17:23:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ESOB emekli olan personelini plaketle uğurladı
YEREL

ESOB EMEKLİ OLAN PERSONELİNİ PLAKETLE UĞURLADI
112 personeline &quot;23. Temel Modül Eğitimi&quot; verilmeye başlandı
YEREL

112 PERSONELİNE "23. TEMEL MODÜL EĞİTİMİ" VERİLMEYE BAŞLANDI
AK Parti'den ESOB'a teşekkür ziyareti
YEREL

AK PARTİ'DEN ESOB'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Afyonkarahisar'da hava durumu
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA HAVA DURUMU
Midesinden 5,1 kilogram kist çıkarıldı
YEREL

MİDESİNDEN 5,1 KİLOGRAM KİST ÇIKARILDI
Afyonkarahisarlı gençler 'Sağlıklı Yaşam İçin Görev Bende' dedi
YEREL

AFYONKARAHİSARLI GENÇLER 'SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN GÖREV BENDE' DEDİ
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI
GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - AFYONKARAHİSAR'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Afyonkarahisar'da 23 Nisan coşku içerisinde kutlandı
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA 23 NİSAN COŞKU İÇERİSİNDE KUTLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...