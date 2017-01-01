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Medicana Sivas Hastanesi 23 Nisan'da çocukları unutmadı



(Fotoğraflı)



SİVAS (İHA) - Medicana Sivas Hastanesi, Doğa Koleji ile Prime Mall AVM işbirliğiyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Medicana Sivas Hastanesi, Doğa Koleji ve Sivas Prime Mall AVM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Prime Mall AVM'de düzenlenen kutlamalarda çocuklar 23 Nisan şiirleri okudu ve canlı müzik dinletisine eşlik etti. Açılan stantlarda çocuklara bayrak ve şekerler hediye edildi. Ayrıca Doğa Koleji öğretmenleri çocuklarla birlikte ebru boyama ve tohum ekme gibi etkinlikler düzenledi. Medicana Hastanesi tarafından hazırlanan fotoğraf standında eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, geleceğin doktorları olarak bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

Etkinlikler kapsamında balon patlatmaca, sandalye kapmaca, mumya oyunu ve elma yeme yarışları düzenlendi. Yarışmanın birincilerine Medicana Hastanesi tarafından ücretsiz kontrol muayenesi hediye edildi.

(UY-Y-)



24.04.2017 17:30:13 TSI

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