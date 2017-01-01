24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Medicana Sivas Hastanesi 23 Nisan'da çocukları unutmadı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:21
Medicana Sivas Hastanesi 23 Nisan'da çocukları unutmadı
Medicana Sivas Hastanesi 23 Nisan'da çocukları unutmadı

(Fotoğraflı)

SİVAS (İHA) - Medicana Sivas Hastanesi, Doğa Koleji ile Prime Mall AVM işbirliğiyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi.
Medicana Sivas Hastanesi, Doğa Koleji ve Sivas Prime Mall AVM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Prime Mall AVM'de düzenlenen kutlamalarda çocuklar 23 Nisan şiirleri okudu ve canlı müzik dinletisine eşlik etti. Açılan stantlarda çocuklara bayrak ve şekerler hediye edildi. Ayrıca Doğa Koleji öğretmenleri çocuklarla birlikte ebru boyama ve tohum ekme gibi etkinlikler düzenledi. Medicana Hastanesi tarafından hazırlanan fotoğraf standında eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, geleceğin doktorları olarak bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.
Etkinlikler kapsamında balon patlatmaca, sandalye kapmaca, mumya oyunu ve elma yeme yarışları düzenlendi. Yarışmanın birincilerine Medicana Hastanesi tarafından ücretsiz kontrol muayenesi hediye edildi.
(UY-Y-)

24.04.2017 17:30:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sivas'taki fırtına
YEREL

SİVAS'TAKİ FIRTINA
THK Gemerek Şube Başkanlığı olağan genel kurulu yapıldı
YEREL

THK GEMEREK ŞUBE BAŞKANLIĞI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Sivas'taki iş adamlarına yönelik FETÖ operasyonu
YEREL

SİVAS'TAKİ İŞ ADAMLARINA YÖNELİK FETÖ OPERASYONU
Meteorolojiden 5 il için zirai don uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN ZİRAİ DON UYARISI
Sivas'ta ev yangını: 1 ölü
YEREL

SİVAS'TA EV YANGINI: 1 ÖLÜ
Sivas'ta Genç Çiftçi Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL

SİVAS'TA GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Sivas'ta usulsüz parklara izin verilmeyecek
YEREL

SİVAS'TA USULSÜZ PARKLARA İZİN VERİLMEYECEK
Vali Gül'den hasta çocuklara 23 Nisan ziyareti
YEREL

VALİ GÜL'DEN HASTA ÇOCUKLARA 23 NİSAN ZİYARETİ
Şiddetli fırtına ilçeyi elektriksiz bıraktı
YEREL

ŞİDDETLİ FIRTINA İLÇEYİ ELEKTRİKSİZ BIRAKTI
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG

ÇEDAŞ şiddetli rüzgar uyarısına karşı tedbirini aldı
YEREL

ÇEDAŞ ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISINA KARŞI TEDBİRİNİ ALDI
23 Nisan'ı hastanede kutladılar
YEREL

23 NİSAN'I HASTANEDE KUTLADILAR

EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...