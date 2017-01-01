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GAÜN öğrencilerinden çocuklara bayram hediyesi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen "Çocuk Gözüyle" temalı fotoğraf sergisi, Tıp Fakültesi Fuaye Alanı'nda ziyarete açıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Çocuk ve Beyin Temalı Fotoğraf Sergisinin açılışı Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Fuaye Alanı'nda yapıldı. Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin objektiflerinden Beyin Farkındalığı Haftası etkinliklerine katılan çocukların fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışında konuşan GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Zeki Çelen, "Küçük çocuklarımızın beyinle ilgili olan meraklı bakışlarını öğrencilerimiz güzel bir şekilde resimlemişler. Öğrenmenin en büyük faktörü merak etmektir. Çocuklarımızda beyin ile ilgili bir merak uyandırıp onların öğrenme duygularını aktive ettikleri için hocalarıma tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Orhan, Beyin Farkındalığı Haftası etkinliklerinde kreş, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine gruplar halinde Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuarında beynin yapısı ve işlevi hakkında bilgi verildiğini hatırlatarak, çocukların Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri eşliğinde hem beyin maketlerini incelediklerini, hem de zihinsel ve motor aktiviteleri geliştirici çalışmalar yaptıklarını söyledi. Doç. Dr. Orhan, "Onlar için soyut olan bazı kavramlar, ete kemiğe bürünerek somut bir hal aldı. Eğlenceli bir ortamda verimli zaman geçiren öğrenciler, bilgi dağarcıklarını da genişletti. Fotoğraf sanatıyla ilgilenen üniversitemiz öğrencilerinden oluşan bir ekip, eğitime katılan çocukları objektifleriyle takip etti. Daha önceden hiç görmedikleri bir Tıp Fakültesi Laboratuarı'nda zaman geçiren çocukların merakını, heyecanını ve mutluluğunu kayıt altına alan üniversitemiz öğrencileri, ölümsüzleşen bu anları fotoğraf sergisi açarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında tüm çocuklara armağan etti" şeklinde konuştu.

Fotoğraf sergisi Tıp Fakültesi Fuaye Alanı'nda 24-30 Nisan 2017 tarihlerinde ziyaret edilebilecek.

(SD-Y)



24.04.2017 17:32:01 TSI

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