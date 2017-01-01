Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu'nun ziyaretleri sürüyor
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Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu ve beraberindeki heyetin Kilis'te temasları sürüyor.
Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu ve Sequa üyeleri Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş'i ziyaret ederek, Kilis ve Suriyeliler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Maraşlıoğlu'nu ziyaret eden heyet, kursları gezdi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açılan Sabunhane'yi (masmana) ziyaret eden Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu, . İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Aldemir'den Kilis'in Kültür ve Turizmi hakkında bilgi aldı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte Sequa Türkiye Temsilcisi Aynur Kuytu, Kilis'in tarihi ve turistik yerlerini geldi.
(MAD-SD-Y)
24.04.2017 17:32:36 TSI
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