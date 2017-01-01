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Harran Üniversitesinde prototipleme semineri düzenlendi



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ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Şanlıurfa Teknokent tarafından prototipleme semineri düzenlendi.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde düzenlenen seminerde prototipleme laboratuvarının nasıl kurulduğu ve amacıyla ilgili bilgi verildi. Seminerde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Leyla Türker Şener, Yıldız Teknopark'tan Fatih Ayhan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanı Yunus Özmodanlı katılımcıları bilgilendirdi. Seminerin ikinci günü ise Şanlıurfa Teknokent'te gerçekleştirildi. Girişimcilerin projelerini tanıttığı seminer, Teknokent Genel Müdürü Hasan Aydoğdu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Yrd. Doç. Dr. İsmail Koyuncu merkezi laboratuvar Doç. Dr. Gencay Sarıışık, proje pazarı, Fredrik Barış Ernet de sanal gerçeklik projelerini anlattı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Recep Gündoğan, Mühendislik Fakültesi Çevre Bölüm Başkanı Prof.Dr. İrfan Yeşilnacar, Bilim Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Zafer Aydın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Yrd. Doç.Dr. Ahmet Çakır, Öğr.Gör. Selahattin Gür, Teknokent girişimcileri ve öğrencilerin katıldığı etkinlik sonunda stantlarda projelerin tanıtımı yapıldı.

(AK-SD-Y)



24.04.2017 17:33:13 TSI

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