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Miniklerin ebru sergisi göz kamaştırdı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi Kreş Anaokulu öğrencileri ebru sergisi açtı.

Mete Cengiz Kültür Merkezi Fuaye alanındaki serginin açılışına Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, kreş öğrencileri, öğretmenler ve veliler katıldı. UÜ Kreş Anaokulu'nda öğrenim gören 5-6 yaş arasındaki öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine öğrettiği yöntemler sayesinde muhteşem 'ebru' eserleri ortaya çıkardı.

Serginin açılış törenine katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce "Çocuklarımızı sanatla buluşturmak en güzel eğitim şeklidir. Ebru sanatı, Türk milletinin bir sanat dalıdır. Dünyanın her yerinde de Türk milletini akla getirir. Bu sanat aynı zamanda öğrencilerimize hayal gücü de katmaktadır. Son dönemde geleneksel sanatlarımız ön plana çıkmaya başladı. Ben bu sergiye emeği geçen tüm çocuklarımızı ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Bizlere gösterdikleri bu güzel çalışmaları hayranlıkla izlediğimi bilmenizi istiyorum. Eserlerin oluşmasında ve burada sergilenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Sergi 26 Nisan tarihine kadar Mete Cengiz Fuaye Alanı'nda açık kalacak.

(MŞ)



24.04.2017 17:35:50 TSI

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