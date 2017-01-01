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Minikler hünerlerini sergiledi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerinin yaptıkları birbirinden ilginç eserler sergilendi.

Adıyaman Yavuz Selim İlkokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapıldı. Kutlamada öğrencilerin derslerde yaptıkları proje, el işi, resim ve birbirinden ilginç eserler sergilendi.

Adıyaman Ticaret ve Odası Başkanı Mustafa Uslu, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mustafa Yetiş, Abdullah Turhan, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

Açılışta konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, çocukların birbirinden ilginç eserlerinin yer aldığı sergiyi açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın böyle güzel eserleri ortaya çıkarması bizlerin geleceğe olan güvenini daha da arttırıyor. Geleceğimiz olan bu çocukların gelecekte daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum" dedi.

Açılış sonrasında öğrenciler gösteriler sundu.

(CK)



24.04.2017 17:36:17 TSI

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