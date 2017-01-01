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THK Gemerek Şube Başkanlığı olağan genel kurulu yapıldı



(Fotoğraflı)



Erhan Aksoy

SİVAS (İHA) - Türk Hava Kurumu (THK) Gemerek Şube Başkanlığı olağan genel kurulu yapıldı.

THK Gemerek Şube Başkanlığı olağan genel kurulunda tek aday olan mevcut Başkan Mehmet Turan Toker yeniden başkan seçildi. Olağan genel kurulunda yoklama ve açılışın ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Gündemin okunmasıyla birlikte şube yönetim ve denetleme kurulu faaliyet raporları okundu.

Daha sonra yapılan seçimde Türk Hava Kurumu Gemerek Şube Başkanı Mehmet Turan Toker yeniden başkanlığı seçildi. Toker,"İlçemize katkı sağlamakta olan bu kurumu ayakta tutabilmek için yıllardır çaba gösteriyoruz. Burada ki çalışma memleket içindir. Genel Kurulumuzun ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

(UY-Y-)



24.04.2017 17:37:45 TSI

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