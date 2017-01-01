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15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali Adana ve Mersin'de



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - 15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, Adana Kadın Platformu ortaklığıyla 27-28 Nisan'da Adana'da olacak. Festival, 29-30 Nisan'da Mersin'de devam edecek.

Adana Kadın Platformu ortaklığıyla 27-28 Nisan'da Adana'daki Tarihi Kız Lisesi Binası'na gerçekleştirilecek olan 15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nin programı şöyle:

27 Nisan Perşembe: 12:00 "Tereddüt", 14:00 "Zeytin Ağacı", 16:00 "Başkasının Evi", 18:00 "Tam Gözlerimi Açarken"

28 Nisan Cuma: 12:00 "Toz Bezi", 14:00 "Çok Uzak Fazla Yakın", 16:00 "Ateş", 18:00 "Feminist Değilim Ama..." (Söyleşi)

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek gösterim ve etkinlikler ise şöyle:

29 Nisan Cumartesi: 12:00 "Tereddüt", 14:00 "Zeytin Ağacı", 16:00 "Başkasının Evi", 18:00 "Tam Gözlerimi Açarken"

30 Nisan Pazar: 12:00 "Toz Bezi", 14:00 "Ana Yurdu", 16:00 "Ateş", 18:00 "Feminist Değilim Ama..." (Söyleşi)

(NPR-Y)



24.04.2017 17:40:21 TSI

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