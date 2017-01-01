15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali Adana ve Mersin'de
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - 15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, Adana Kadın Platformu ortaklığıyla 27-28 Nisan'da Adana'da olacak. Festival, 29-30 Nisan'da Mersin'de devam edecek.
Adana Kadın Platformu ortaklığıyla 27-28 Nisan'da Adana'daki Tarihi Kız Lisesi Binası'na gerçekleştirilecek olan 15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali'nin programı şöyle:
27 Nisan Perşembe: 12:00 "Tereddüt", 14:00 "Zeytin Ağacı", 16:00 "Başkasının Evi", 18:00 "Tam Gözlerimi Açarken"
28 Nisan Cuma: 12:00 "Toz Bezi", 14:00 "Çok Uzak Fazla Yakın", 16:00 "Ateş", 18:00 "Feminist Değilim Ama..." (Söyleşi)
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek gösterim ve etkinlikler ise şöyle:
29 Nisan Cumartesi: 12:00 "Tereddüt", 14:00 "Zeytin Ağacı", 16:00 "Başkasının Evi", 18:00 "Tam Gözlerimi Açarken"
30 Nisan Pazar: 12:00 "Toz Bezi", 14:00 "Ana Yurdu", 16:00 "Ateş", 18:00 "Feminist Değilim Ama..." (Söyleşi)
(NPR-Y)
24.04.2017 17:40:21 TSI
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