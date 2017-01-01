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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Başkan Dişli'den, Başhekimlere ziyaret

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:34
Başkan Dişli'den, Başhekimlere ziyaret
Başkan Dişli'den, Başhekimlere ziyaret

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, Toyotasa Acil Yardım Hastanesi Başhekimi Dr. Hayal Uzelli Şimşek ile Yenikent Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Akgül'ü ziyaret etti.
Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, geçen aylarda Toyotasa Acil Yardım Hastanesi Başhekimliğine atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hayal Uzelli Şimşek'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Toyota Hastanesinin şehrin büyük yükünü çeken hastanelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Dişli, Başhekim Şimşek'e başarı diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şimşek, Dişli'ye teşekkür etti.
Başkan Dişli daha sonra Yenikent Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Akgül'ü ziyaret etti. Tıp teknolojisinin her geçen gün geliştiğine dikkat çeken Başkan Dişli, "Şehirdeki hastanelerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Yenilenen hastanelerimizle birlikte daha fazla sayıda hastaya ulaşılıyor daha fazla hasta tedavi olabiliyor. Artık ilimizde ileri teknoloji ile tetkikler yapılarak, hastalıklar daha erken evrelerde tanınarak tedavi ediliyor" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başhekim Akgül, sağlık sektörü geliştikçe birçok tetkikin artık daha kolay yapıldığını söyledi.
(BCT-İÇ)

24.04.2017 17:43:11 TSI
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