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ORMEK kursiyerleri yeteneklerini sergiledi



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) bünyesinde açılan resim kurslarına katılan öğrenciler ile uygulamalı tiyatro grubu öğrencileri, 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde yeteneklerini sergiledi.

OBBKT'de görücüye çıkan resimler, büyük beğeni toplarken tiyatro kursu öğrencilerinin performansları da takdir gördü.

Altınordu ORMEK'te açılan resim kursunda eğitim alan 40 öğrenci tarafından karakalem, yağlı boya, sulu boya, pastel boya, guaj boya ve akrilik boya olarak yapılan 60 resim, açılan sergide büyük beğeni toplarken öğrencilerin çoğunun eserleri ilk kez bir sergide yer aldı. Resim sergisi, iki hafta boyunca ziyaretçilere açık kalacak.

Altınordu ORMEK bünyesinde eğitim alan uygulamalı tiyatro grubu öğrencileri de 23 Nisan dolayısıyla yeteneklerini sahnede sergileme fırsatı yakaladı. Heyecanları gözlerinden okunan öğrenciler, sahne tozunu ilk kez yutarak büyük bir heyecanı da yaşamış oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Mimar Sinan Bilgi Evi, öğrenci ve velilerini de unutmadı. 23 Nisan dolayısıyla yaklaşık 200 kişilik davetli grubu, OBBKT'de 'Dağ Denize Kavuştu' adlı oyunu ücretsiz izleme şansı buldu.

(MAK-SLH-Y)



24.04.2017 17:46:36 TSI

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