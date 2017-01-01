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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bolu'da öğrenciler üniversiteyi tanıma gezisi yaptı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:44
Bolu'da öğrenciler üniversiteyi tanıma gezisi yaptı
Bolu'da öğrenciler üniversiteyi tanıma gezisi yaptı

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Bolu'daki 8 liseden binden fazla lise son sınıf öğrencisi, meslekleri tanımak ve yükseköğrenime hazırlanmak amacıyla, Nisan ayı boyunca düzenlenen üniversite gezisi kapsamında Abant İzzet Baysal Üniversitesini (AİBÜ) ziyaret ederek öğretim elemanlarından üniversite ile ilgili bilgi aldılar.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Üniversite Gezisi ve Meslek Tanıtımı" iş birliği protokolü kapsamında, Bolu'dkai 8 lisede eğitim gören lise son sınıf öğrencileri, 03-21 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenen gezilerde, Gölköy kampüsündeki fakülte ve yüksekokulları tanıma fırsatı buldular.
"Üniversite Gezisi ve Meslek Tanıtımı" protokolü kapsamında, Bolu Fen Lisesi, İzzet Baysal Anadolu Lisesi, Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi, Canip Baysal Anadolu Lisesi, Bolu Atatürk Anadolu Lisesi, Emine-Mehmet Baysal Anadolu Lisesi ve Bolu Anadolu Lisesinden toplam binden fazla öğrenci, üniversitedeki eğitim-öğretim ile sosyal ve kültürel imkânlar hakkında bilgi edindi.
(FC-RFK-Y)

24.04.2017 17:52:42 TSI
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