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Çadır kentteki Suriyeli çocuklar 23 Nisan'ı kutladı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da ki çadır kentte yaşamını sürdüren Suriyeli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Çadır Kent Geçici Eğitim Merkezinde eğitim gören 3 bin 170 öğrenci 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı. Çadır kentteki 23 Nisan Çocuk Bayramı törenine Vali Yardımcısı Onur Kökçü, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Şube Müdürü Ramazan Kurkut, Eğitim Koordinatörü Aziz Özbilgiç ile çadır kentte görevli idareci, öğretmen ve veliler katıldı.

Törende Suriyeli çocuklar Türkçe ve Arapça şarkılar söyledi, şiirler okudu, oyunlar oynadı. Anasınıfı gösterileri başta olmak üzere tüm etkinlikler beğeni ile izlendi. Törende konuşan Suriyeli Öğretmen Ulvan El Ömer, Türkiye'nin kendilerine kucak açtığını, kendi vatandaşı gibi her türlü imkanı sunduğunu ve özellikle çocukların eğitiminde kendilerine yardımcı olduklarını belirtti.

Program Suriyeli ve Türk öğretmenlerin halayı ile sona erdi.

(AHM)



24.04.2017 17:53:53 TSI

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