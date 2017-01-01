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Sütte kaliteyi etkileyen faktörler anlatıldı



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Sütte Kaliteyi Etkileyen Faktörler ve Kaba Yemin Önemi adlı konferans Bandırma Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirildi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Harun Baytekin ve Prof. Dr. Türker Savaş'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin ve Başkan Yardımcısı Muzaffer Zengin, Bandırma - Erdek Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan, Çevre il ve ilçelerin kooperatif temsilcileri, mahalle muhtarları, ve çok sayıda küçük ve büyükbaş yetiştiricisi katıldı.

Sezgin : Kaliteli üretim yapılmalı

Konferansın açılış konuşmasını Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin yaptı. Sezgin konuşmasında kaliteli üretimin önemine değinerek "katma değeri yüksek, kaliteli ve verimli bir üretim için çalışmalıyız. Teknolojiyi takip ederek katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeliyiz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından ilk sunumu Çanakkale Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Türker Savaş yaptı. Savaş süt kalitesi, sağılık ve genetik üzerine bilgilendirmelerde bulundu. Büyükbaş cinslerini ve ayrıntılı özelliklerini karşılaştırma yaparak yetiştiricileri bilgilendirdi.

Prof. Dr. Türker Savaş'ın ardından Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Görevli Harun Baytekin sunumunu gerçekleştirdi. Baytekin sunumunda çiftçilere daha kaliteli ve verimli yem yapmanın ve hayvanların beslenme şekilleri hakkında bilgi verdi.

Konferansın sonunda günün anımsına Prof. Dr. Harun Baytekin ve Prof. Dr. Türker Savaş'a plaket takdim edildi.



24.04.2017 17:56:16 TSI

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