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MÜSİAD Gaziantep Şubesinden Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımı



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Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - MÜSİAD Gaziantep Şubesi Suriyeli öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

'Vakit İyilik Vakti' sloganıyla yola çıkan MÜSİAD Gaziantep Şubesi, kırtasiye eksiği bulunan Suriyeli öğrencilere kalem, defter, dergi, silgi, kitap ve benzeri kırtasiye malzemesinin bulunduğu bin 600 çanta dağıttı. Suriyeli öğrencilere içinde kırtasiye malzemesi bulunan okul çantalarını MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mustafa Kirazoğlu ve İyilikder Gaziantep Şubesi yöneticileri dağıttı.

"Kırtasiye eksikliğinin olduğunu öğrenince adım attık"

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk öğrencilerin kırtasiye eksiği olduğunu duyar duymaz hemen adım attıklarını belirterek, "MÜSİAD ekonomik, iktisadi, ticari faaliyetlerde bulunduğu gibi toplumsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerde de bulunmaktadır. Bugün yaptığımızda onlardan bir tanesidir. Biz ilk günden beri Suriyeli kardeşlerimize Ensar ve muhacir penceresinden baktık. Bugünde aynı şekilde devam ediyoruz. Daha önce Suriyeli kardeşlerimize gıda yakıt ve benzeri ihtiyaçları yardımında bulunduk. Bize gelen bilgi kırtasiye konusunda öğrencilerimizin eksiklerinin bulunduğu doğrultusundaydı, bizde bu konuda bizde bu konuda bir adım attık. Bizim en büyük arzumuz içinde bulunan savaş ortamının bir an önce sona ermesi gözyaşı ve kanın durması Suriyeli kardeşlerimizin normal düzenli hayatlarına dönmesidir. Bizim arzumuz budur" dedi.

İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Mustafa Kirazoğlu ise, emeği geçen Müsiad'a teşekkür ederek, Suriyeli öğrencilerle beraber, insanların en hayırlısının insanlığa hayırlı olan olduğunu söyledi.

(LO-SD-Y)



24.04.2017 17:56:35 TSI

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