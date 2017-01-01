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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Araştırma Hastanesinde ikinci otoparkın yapımı tamamlandı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:53
Araştırma Hastanesinde ikinci otoparkın yapımı tamamlandı
Araştırma Hastanesinde ikinci otoparkın yapımı tamamlandı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 600 araç kapasiteli ikinci otoparkın yapımını tamamladı.
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminin talebini iletmesinin ardından planlama yaparak çalışmalarını kısa sürede tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, hastaneye 600 araçlık yeni bir otopark kazandırdı. Otoparkın her aşamasını üstlenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şubat ayında asfaltını tamamlayarak hizmete açtığı otopark ile birlikte kapasite yüzde 100 arttırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin arka bahçesindeki alanı Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin planlaması ve çalışmaları sayesinde otoparka dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, otoparkın asfaltını tamamladı ve hastaneye 600 araçlık yeni bir otopark daha kazandırılmasını sağladı.
Şanlıurfa'da günde 9 bin vatandaşa hizmet veren Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun zamandan bu yana yaşanan otopark sorunu Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını tamamlamasıyla son buldu.
(AK-SD-Y)

24.04.2017 18:02:13 TSI
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