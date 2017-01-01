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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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450 kilometrelik içmesuyu projesi devam ediyor

24 Nisan 2017 Pazartesi, 17:56
450 kilometrelik içmesuyu projesi devam ediyor
450 kilometrelik içmesuyu projesi devam ediyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Karasu ve Kocaali ilçeleri için hayata geçirilen 450 kilometrelik içmesuyu projesinde devam eden çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.
Dr. Rüstem Keleş, "Sakarya'nın dört bir yanında tüm mahallelerimize Türkiye'nin en kaliteli sularından birini ulaştırmak adına çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Karasu ve Kocaali ilçelerimize 45 milyonluk yatırım yaparak bölgenin içmesuyu geleceğini garanti altına alıyoruz. Bölge için 450 kilometrelik içmesuyu hattı inşa ediyoruz. Ekiplerimiz iki ilçemizde 8 farklı noktada çalışmalarına devam ediyor" dedi. Proje kapsamında dev çelik isale hattında çalışmaların tamamlandığını belirten SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Bir taraftan yeni inşa ettiğimiz içmesuyu hatlarını devreye alırken bir yandan da dev projeleri şehrimiz için hayata geçiriyoruz. Karasu ve Kocaali İçmesuyu Projesinde 4 hattan oluşan dev çelik isale borularımızın montajını tamamladık. İki ilçemiz için inşa edeceğimiz 450 kilometrelik içmesuyu hattının 91 kilometrelik kısmı da tamamlandı. Ayrıca bölgede inşa edeceğimiz 3 içmesuyu deposundan Kuzuluk Mahallemizdeki 800 metreküplük depo tamamlandı. Küçük Karasu'da inşa ettiğimiz içmesuyu deposunda ise sona yaklaştık. Projede tüm ekiplerimizle birlikte yoğun bir mesai harcayarak hemşerilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.
Dr. Rüstem Keleş, "Bugüne dek hayata geçirdiğimiz projeler ile şehrimizdeki içmesuyu ağımız 6 bin 110 kilometreye ulaştı. Kuzey bölgemizde de önemli bir sorunu ortadan kaldırıyoruz. Karasu ve Kocaali ilçelerimizin içmesuyu geleceğine 100 yıllık garanti oluşturuyoruz. Bölge için hayata geçirdiğimiz projelerle entegre bir içmesuyu ağı kuruyoruz. Bölgeye daha sağlıklı ve bol içmesuyu sağlayacak Şerbetpınarı İçmesuyu Arıtma Tesisimizi tamamladık. 450 kilometrelik içmesuyu hattında ise önemli bir aşama kaydettik. Şu an proje aşamasında olan Çamdağı Projemizin de hayata geçirilmesiyle bölgede entegre bir içmesuyu ağı oluşturacağız. İki ilçemiz içmesuyu anlamında hiçbir sorun yaşamayacak" ifadelerini kullandı.
(BCT-İÇ)

24.04.2017 18:05:23 TSI
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