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Manisa'da günde 45 ünite kan toplayan merkez

24 Nisan 2017 Pazartesi, 18:05
Manisa'da günde 45 ünite kan toplayan merkez
Manisa'da günde 45 ünite kan toplayan merkez

(Fotoğraflı)

Aykut Yeniçağ
MANİSA (İHA) - Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Kızılay tarafından kurulan kan alma çadırı sorumlusu Dr. Levent Mercan, Manisalı vatandaşların kan bağışında duyarlı olduğunu belirterek, çadırda güzde 40-45 ünite kan toplandığını söyledi.
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından kurulan vücut analizi, şeker ölçümü, sigara bıraktırma ve karbonmonoksit ölçümleri ile kanser tarama yönlendirmelerin yapıldığı sağlıklı yaşam çadırını ziyaret etti. Ziyarette Vali Güvençer'e, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa Halk Sağlığı İl Müdürü Engin Yıldırım, Şehzadeler Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Müjde İlgün ve AK Parti Manisa İl Başkanı ve Yeşilay Manisa Şube Başkanı Berk Mersinli eşlik etti. Vali Güvençer, ilk olarak aynı alanda stant açan Kızılay çadırını ziyaret etti. Kızılay Manisa Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Levent Mercan, vatandaşların kan bağışı konusunda Kızılay'a yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Mercan, "Günü kurtarmak adına değil yarın başımıza gelebilecek olaylarda inşallah gelmez ama kullanılmak adına depolarımızda kanın sürekli bulunulması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bunu 15 Temmuz menfur saldırısında çok iyi yaşadık. Stoklarımızda 40 bin ünite civarında kanımız vardı. Türkiye'mizin her yerindeki gazilerimize yetiştik. Stoklarımızı 42 bin üniteden 12 bin ünitelere kadar düştü. Ama çok şükür vatandaşlarımızın duyarlılığı ve depolarımızda kanın olması sayesinde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. İnşallah bundan sonra ülkemizi böyle tatsız olaylarla karşı karşıya gelmez" dedi. Çadırın Ramazan ayına kadar açık olacağını ifade eden Mercan, çadırda günlük 40-45 ünite kan bağışı topladıklarını belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise 78 ünite kan topladıklarını kaydetti.
Türk Kızılay'ın Türkiye'nin gururu olduğu gibi Manisa Kızılay'ın da Manisa'nın gururu olduğunu vurgulayan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa'nın bir takım özelliklerinde ülke içerisinde ön plana çıkabilen illerden biri olduğunu söyledi. Kızılay Manisa Kan Merkezi'nin Türkiye genelinde ilk 3 il arasında yer aldığını dile getiren Güvençer, "Hepimizin ortak gurur kaynağıdır. Mesir haftasına girmeye başladık. İnanıyorum ki şifa kaynağı olan Mesir Festivali zamanı inanıyorum ki vatandaşlarımız daha fazla kan bağışında bulunur. Hem kan bağışlayan vatandaşlarımıza, hem de Kızılay ekibine teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Güvençer, daha sonra sağlıklı yaşam çadırını ziyaret ederek, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Manisa Halk Sağlığı İl Müdürü Engin Yıldırım, halk sağlığının asıl amaçlarından birinin koruyucu sağlık hizmetlerini, 1. basamak sağlık hizmetlerini en doğru şekilde vermek olduğunu kaydetti. Bu kapsamda sağlıklı yaşam merkezlerini kurduklarını ifade eden Yıldırım, "Ancak yaptığımız çalışmaları yetenince halkımıza ulaştıramadığımızı düşünüyoruz. Vatandaşlarımızı yaptığımız çalışmalar hakkında bilgilendirmek için sağlıklı yaşam çadırını kurduk" dedi.
Türkiye'nin son 10-15 yılda her alanda ciddi adımlar attığını vurgulayan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise, "Önemli değişimler, dönüşümler yaşadık. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı önemli bakanlıklarımızdan bir tanesidir. Sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü ve kamu hastaneleri genel sekterliğinin ilimizde yaptığı çalışmaları ilgiyle takip ediyorum. Manisa diğer illere göre çok önemli bir performans sergiliyor. Vatandaşlarımızın koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirilmesi önemlidir. Vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam merkezlerine gitmesi gerekiyor. Hepimiz bu teşkilatlarla gurur duymak zorundayız. Bu çadır marifetiyle en az 50 bin insana ulaşacağız. Koruyucu sağlık hizmetlerimizi ne kadar temkinli götürebilirsek tedavi kurumlarınızın da yükü o kadar azalacak. Bizim sağlıklı insanlara, bu sağlıklı insanların oluşturduğu topluma ihtiyacımız var. Bu manada çok önemli mesafeler alıyoruz" diye konuştu.
(AY-Y)

24.04.2017 18:14:37 TSI
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