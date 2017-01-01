24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOSGEB desteğiyle ayakkabı mağazası açtı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 18:08
KOSGEB desteğiyle ayakkabı mağazası açtı
KOSGEB desteğiyle ayakkabı mağazası açtı

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde girişimci bir kadın, KOSGEB desteğiyle ayakkabı mağazası açtı.
Ayvalık'ta KOSGEB tarafından düzenlenen girişimcilik kurslarına katılan 2 çocuk annesi Birgül Örs, aldığı eğitimler sonrası KOSGEB'in desteğiyle hayal ettiği ayakkabı mağazasını açtı. Birgül Örs, geçtiğimiz yıl Ayvalık Ticaret Odasında KOSGEB tarafından düzenlenen girişimcilik kurslarına katıldı. Kurs sonunda aldığı sertifika ile Ayvalık Vergi Dairesine başvuran Örs, ilçe merkezinde şık bir mağaza kiralayarak ayakkabı mağazası açtı. Mağazaya büyük oğlu Ahmet Örs'ün adını koyan Birgül Örs, ticaret hayatına hızlı bir giriş yaptı. Mağaza ilçede 'Yörük Hoca' adıyla tanınan Mehmet Emin Yörük'ün okuduğu dualarla açılırken, mekanın açılış kurdelesini ise Birgül Örs'ün kayınpederi Ahmet Örs kesti.
KOSGEB girişimcisi Birgül Örs, kendi imkanlarıyla ayakkabı mağazasını açtığını ve yaptığı tüm harcamaları KOSGEB'e sunarak geriye alacağını söyledi. Ev hanımıyken ticaret hayatına atılmanın heyecanını yaşadığını anlatan Örs, "KOSGEB sayesinde hayallerime kavuştum. Ben öncelikle bir anneyim. Tabi ki iş hayatının yanı sıra bir yandan da ev hanımlığını da yürüteceğim. Omzumdaki yük biraz daha ağırlaşacak ama bu sayede ev ekonomimize de ciddi katkı sağlamış olacağım. Tüm ev hanımlarına KOSGEB girişimciliğini tavsiye ediyorum" diye konuştu.
(SS-CC-Y)

24.04.2017 18:16:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sütte kaliteyi etkileyen faktörler anlatıldı
YEREL

SÜTTE KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ANLATILDI
Burhaniye'de yeşil alanların bakımları modern aletlerle yapılacak
YEREL

BURHANİYE'DE YEŞİL ALANLARIN BAKIMLARI MODERN ALETLERLE YAPILACAK
Burhaniye Belediyesi'nden Çocuk Şenliği
YEREL

BURHANİYE BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUK ŞENLİĞİ
Burhaniye'de Şehit Turhan Bayraktar Parkı törenle açıldı
YEREL

BURHANİYE'DE ŞEHİT TURHAN BAYRAKTAR PARKI TÖRENLE AÇILDI
Bandırma OSB yatırımcıları bekliyor
YEREL

BANDIRMA OSB YATIRIMCILARI BEKLİYOR
Bakkallara eğitim semineri
YEREL

BAKKALLARA EĞİTİM SEMİNERİ
Balıkesir'de fıstıkçamı çalıştayı düzenlendi
YEREL

BALIKESİR'DE FISTIKÇAMI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Ünlü mevlithan Burhaniyelileri coşturdu
YEREL

ÜNLÜ MEVLİTHAN BURHANİYELİLERİ COŞTURDU
Karesi'nin bilim yüklü TIR'ı yollarda
YEREL

KARESİ'NİN BİLİM YÜKLÜ TIR'I YOLLARDA
Müjdeyi milletvekili verdi
YEREL

MÜJDEYİ MİLLETVEKİLİ VERDİ
Üniversiteli gençler profesyonelleri aratmadı
YEREL

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER PROFESYONELLERİ ARATMADI
10 Numaralı kente 10 numara hal
YEREL

10 NUMARALI KENTE 10 NUMARA HAL
Şehirden köye dönüş başladı
YEREL

ŞEHİRDEN KÖYE DÖNÜŞ BAŞLADI
İvrindi'de koltuklar çocukların
YEREL

İVRİNDİ'DE KOLTUKLAR ÇOCUKLARIN
Gömeç'te 23 Nisan coşkusu
YEREL

GÖMEÇ'TE 23 NİSAN COŞKUSU
Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan gurur çayı
YEREL

AYVALIK MEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULU'NDAN GURUR ÇAYI
Rehber öğretmen Laleci&quot; çocuklara hayır demeyi öğretin&quot;
YEREL

REHBER ÖĞRETMEN LALECİ" ÇOCUKLARA HAYIR DEMEYİ ÖĞRETİN"
Havran'da protokol üyelerinin uçurtma keyfi
YEREL

HAVRAN'DA PROTOKOL ÜYELERİNİN UÇURTMA KEYFİ
Burhaniye' de 23 Nisan coşkusu
YEREL

BURHANİYE' DE 23 NİSAN COŞKUSU
Balıkesir'de 23 Nisan coşkusu
YEREL

BALIKESİR'DE 23 NİSAN COŞKUSU
Bandırma'da 23 Nisan kutlamaları
YEREL

BANDIRMA'DA 23 NİSAN KUTLAMALARI
Ayvalık'ta 23 Nisan coşkusu
YEREL

AYVALIK'TA 23 NİSAN COŞKUSU
Ayvalık'ta Din adamlarıyla öğretmenleri kahvaltılı toplantıda buluştu
YEREL

AYVALIK'TA DİN ADAMLARIYLA ÖĞRETMENLERİ KAHVALTILI TOPLANTIDA BULUŞTU
Edremit'te 23 Nisan coşkusu
YEREL

EDREMİT'TE 23 NİSAN COŞKUSU
EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...