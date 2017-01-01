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KOSGEB desteğiyle ayakkabı mağazası açtı



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde girişimci bir kadın, KOSGEB desteğiyle ayakkabı mağazası açtı.

Ayvalık'ta KOSGEB tarafından düzenlenen girişimcilik kurslarına katılan 2 çocuk annesi Birgül Örs, aldığı eğitimler sonrası KOSGEB'in desteğiyle hayal ettiği ayakkabı mağazasını açtı. Birgül Örs, geçtiğimiz yıl Ayvalık Ticaret Odasında KOSGEB tarafından düzenlenen girişimcilik kurslarına katıldı. Kurs sonunda aldığı sertifika ile Ayvalık Vergi Dairesine başvuran Örs, ilçe merkezinde şık bir mağaza kiralayarak ayakkabı mağazası açtı. Mağazaya büyük oğlu Ahmet Örs'ün adını koyan Birgül Örs, ticaret hayatına hızlı bir giriş yaptı. Mağaza ilçede 'Yörük Hoca' adıyla tanınan Mehmet Emin Yörük'ün okuduğu dualarla açılırken, mekanın açılış kurdelesini ise Birgül Örs'ün kayınpederi Ahmet Örs kesti.

KOSGEB girişimcisi Birgül Örs, kendi imkanlarıyla ayakkabı mağazasını açtığını ve yaptığı tüm harcamaları KOSGEB'e sunarak geriye alacağını söyledi. Ev hanımıyken ticaret hayatına atılmanın heyecanını yaşadığını anlatan Örs, "KOSGEB sayesinde hayallerime kavuştum. Ben öncelikle bir anneyim. Tabi ki iş hayatının yanı sıra bir yandan da ev hanımlığını da yürüteceğim. Omzumdaki yük biraz daha ağırlaşacak ama bu sayede ev ekonomimize de ciddi katkı sağlamış olacağım. Tüm ev hanımlarına KOSGEB girişimciliğini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

(SS-CC-Y)



24.04.2017 18:16:37 TSI

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