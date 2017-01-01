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Rektör Kızılay, koltuğunu özel çocuklara devretti



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MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "23 Nisan Özel Çocuklar Şenliği" programı kapsamında koltuğunu özel çocuklara devretti.

Rektörlük makamında gerçekleşen programa, İnönü Üniversitesi Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve İnönü Üniversitesi Engelli Çocuklar Araştırma ve Uygulama Merkezi öğrencileri, TRT spor engelsiz spor programı yapımcısı ve sunucusu Cem Çınar, özel çocukların aileleri ile rehabilitasyon merkezi müdürü Abdurrahman Hamamcı ve öğretmenleri katıldı. Rektör Kızılay, ziyarette sırasıyla öğrencilerden Öner Yoldaş, Beytullah Bayındır, Ahmet Yusuf Timurtaş, Mustafa Berke Bulgun, Mehmet Emin Akdağ ve Tuana Polat'a koltuğunu devretti. Rektör Kızılay'ın koltuğuna oturan öğrenciler, kendileri ve rehabilitasyon merkezleri için isteklerini dile getirdi. Bütün çocukların 23 Nisan bayramını kutlayan Kızılay, "23 Nisan gününe mahsus olarak rektörlük koltuğunu özel çocuklarımıza devrettim. Onlar rektör oldular. Çocuklar bizim her şeyimiz onlara iyi yatırım yapmamız gerekiyor. Ben, tüm dünya çocuklarına huzurlu ve barış içerisinde bir dünya diliyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Kızılay, programın sonunda özel çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

(BT-SD-Y)



24.04.2017 18:27:29 TSI

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