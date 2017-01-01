24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya Park'ta 23 Nisan coşkusu

24 Nisan 2017 Pazartesi, 18:23
Malatya Park'ta 23 Nisan coşkusu
Malatya Park'ta 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Bilnet Okulları tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
23 Nisan dolayısıyla AVM fuaye alanında düzenlenen kutlama programında ilk olarak öğrenciler hazırladıkları gösterileri AVM ziyaretçilerine sergilerken daha sonra sanatçı Tarkan Köylü kum sanatı gösterisi yaptı.
Tarkan Köylü programda "Yalnızlık Çok Kalabalık" adlı kitabını da imzalarken imza törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kutlama programında konuşan Bilnet Okulları İlkokul Müdür Yardımcısı Özgül Deniz "23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kapsamında biz de Bilnet Okulları olarak çeşitli etkinlikler hazırladık. Etkinliklerimiz iki oturum şeklinde oldu. İlk oturumda ana sınıfı öğrencilerine yönelik kinetik kum parmak ve ahşap boyama çalışması yaptık. İkinci oturumda ise İstanbul'dan gelen sanatçı Tarkan Köylü bizlerle oldu. Bizler sosyal etkinliklerin sosyal başarılar getirdiğini biliyoruz. Bunun için bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Ben bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

24.04.2017 18:32:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binasına taşınmak için gün sayıyor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASINA TAŞINMAK İÇİN GÜN SAYIYOR
Rektör Kızılay, koltuğunu özel çocuklara devretti
YEREL

REKTÖR KIZILAY, KOLTUĞUNU ÖZEL ÇOCUKLARA DEVRETTİ
MOTAŞ'tan çocuklara 23 Nisan hediyesi
YEREL

MOTAŞ'TAN ÇOCUKLARA 23 NİSAN HEDİYESİ
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir:
YEREL

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ DR. ÖZGÜR ÖZDEMİR:
2.Amatör Küme Büyükler Futbol Liginde 6. hafta geride kaldı
YEREL

2.AMATÖR KÜME BÜYÜKLER FUTBOL LİGİNDE 6. HAFTA GERİDE KALDI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı satranç turnuvası yapıldı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI YAPILDI
Başkan Polat yapılan çalışmaları denetledi
YEREL

BAŞKAN POLAT YAPILAN ÇALIŞMALARI DENETLEDİ
11 mahallenin kanalizasyon altyapısı yenilendi
YEREL

11 MAHALLENİN KANALİZASYON ALTYAPISI YENİLENDİ
&quot;Süper Lig'e çıkacağız&quot;
YEREL

"SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"
11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge yarışması sona erdi
YEREL

11. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ MALATYA BÖLGE YARIŞMASI SONA ERDİ
İnönü Üniversitesinde gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE GERÇEĞİNİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI
Büyükşehirden çiftçilere büyük destek
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN ÇİFTÇİLERE BÜYÜK DESTEK
İnönü Üniversitesispor'da BAL'da kalmanın sevinci sürüyor
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR'DA BAL'DA KALMANIN SEVİNCİ SÜRÜYOR
Vali Toprak şehit polisler için okutulan mevlite katıldı.
YEREL

VALİ TOPRAK ŞEHİT POLİSLER İÇİN OKUTULAN MEVLİTE KATILDI.
Yetim çocukların piknik sevinci
YEREL

YETİM ÇOCUKLARIN PİKNİK SEVİNCİ
Meteorolojik uyarı
YEREL

METEOROLOJİK UYARI

Suriyeli çocukların &quot;bayram&quot; coşkusu
YEREL

SURİYELİ ÇOCUKLARIN "BAYRAM" COŞKUSU
İnönü Üniversitesispor önümüzdeki sezon da BAL'da yer alacak
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DA BAL'DA YER ALACAK
Doğa Cadde'den pamuk şekerli 23 Nisan kutlaması
YEREL

DOĞA CADDE'DEN PAMUK ŞEKERLİ 23 NİSAN KUTLAMASI
Malatya'da kayıp kaçak azaldı
YEREL

MALATYA'DA KAYIP KAÇAK AZALDI
Sahir Abacı MAFSAD'ın konuğu oldu
YEREL

SAHİR ABACI MAFSAD'IN KONUĞU OLDU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK:

Malatya'da minibüs devrildi: 7 yaralı
YEREL

MALATYA'DA MİNİBÜS DEVRİLDİ: 7 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
Mert Alaş'ın olay yaratan Instagram paylaşımları
DÜNYADAN

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
  • 4 Nusret bakın nereliymiş...