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Malatya Park'ta 23 Nisan coşkusu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Bilnet Okulları tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan dolayısıyla AVM fuaye alanında düzenlenen kutlama programında ilk olarak öğrenciler hazırladıkları gösterileri AVM ziyaretçilerine sergilerken daha sonra sanatçı Tarkan Köylü kum sanatı gösterisi yaptı.

Tarkan Köylü programda "Yalnızlık Çok Kalabalık" adlı kitabını da imzalarken imza törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kutlama programında konuşan Bilnet Okulları İlkokul Müdür Yardımcısı Özgül Deniz "23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kapsamında biz de Bilnet Okulları olarak çeşitli etkinlikler hazırladık. Etkinliklerimiz iki oturum şeklinde oldu. İlk oturumda ana sınıfı öğrencilerine yönelik kinetik kum parmak ve ahşap boyama çalışması yaptık. İkinci oturumda ise İstanbul'dan gelen sanatçı Tarkan Köylü bizlerle oldu. Bizler sosyal etkinliklerin sosyal başarılar getirdiğini biliyoruz. Bunun için bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Ben bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



24.04.2017 18:32:07 TSI

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