YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kula'da tarım ve insan fotoğraf sergisi

Kula'da tarım ve insan fotoğraf sergisi



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde 8. Tarım ve İnsan konulu Ulusal Fotoğraf Sergisi, Kula Beyler evinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kula Beyler Evi'nde açılan 8. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisinin açılışına Kula Kaymakamı Osman Güven, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail Kaya, Kula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, İlçe Milli Müdürü Raşit Çarpan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sabahattin Öner, Esnaf Odası Başkanı Aytekin Şadan, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal ve vatandaşlar katıldı. 8. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Sergisinde dereceye giren fotoğraflar, protokol üyeleri tarafından kesilen kurdelenin ardından, vatandaşların beğenisine sunuldu. Daha sonra protokol üyeleri sergiyi gezerek fotoğrafları tek tek inceledi.

Tarımın ve toprağın önemi konusunda duyarlılığı arttırmak amacı ile bu yarışmanın düzenlendiğini belirten Manisa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail Kaya, "Tarımsal gelişmeler ile tarım, doğa, çevre ve insan ilişkilerinin, estetik ve öznel bakış amacıyla düzenlenen Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisinin Manisamızdaki bu yılki durağı Kula oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla 2009 yılından bu yana düzenlenen Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye girerek sergilenmeye değer bulan eserlerin yer aldığı fotoğraflar 81 ilimizde, il müdürlüklerince uygun bulunan mekanlarda sergilenmek suretiyle kitlelerle buluşturulmaktadır. Bu tür sergileri tarımın kırsaldan çıkarılarak, şehrin gündemine taşınması bakımından dikkate değer buluyor ve önemsiyoruz" dedi.

(HY-AY-Y)



24.04.2017 18:34:55 TSI

NNNN

