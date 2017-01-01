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Başkan Asya, başarılı öğrencileri ağırladı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 18:27
Başkan Asya, başarılı öğrencileri ağırladı
Başkan Asya, başarılı öğrencileri ağırladı

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, çeşitli alanlarda dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayarak ödüllendirdi.
Muş Özel Final Ortaokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti. Okul Müdürü Yusuf Kök, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ömer Demir ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Çağlayan'ın refakat ettiği öğrenciler, Başkan Asya ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, okullar arası basketbol, masa tenisi ve satranç müsabakalarında ve Temel Eğitimde Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında Muş birinciliği elde eden, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan analiz denemesinde Türkiye birinciliği elde eden öğrencileri tebrik ederek kendilerine kitap hediye etti. Misafirleri ile yakından ilgilenen ve bundan sonraki yaşamlarında hep başarılı olmaları temennisinde bulunan Başkan Feyat Asya, öğrencileri makamında oturtarak "Muş Belediye Başkanı olsanız neler yaparsınız?" sorusunu yöneltti. Başkan Asya, birbirinden güzel cevaplar veren öğrencileri alkışlayarak, gelecek yönetimin kendilerine emanet olacağını söyledi.
Çocuklara ve gençlere yönelik birçok çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Asya, öğrencilerin bilgiye rahat bir şekilde ulaşmalarını sağlamak ve rahat bir ortamda ders çalışabilecekleri mekanlar yapmak adına Bilgi Evleri projesini başlattıklarını ifade etti. Muratpaşa ve Sunay mahallelerinde uyguladıkları Bilgi Evleri projesini bir ay içerisinde tamamlayacaklarını kaydeden Başkan Asya, aynı projeyi bütün mahallelerde yapmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çocukların, gençlerin ve ailelerin güzel vakit geçirebilecekleri yeşil alanlar yaptıklarını sözlerine ekleyen Başkan Asya, sosyal, kültürel ve sportif alanda da birçok yeniliğe imza attıklarını belirtti.
Muş Belediyesi olarak yediden yetmişe bütün vatandaşların hizmetinde olduklarını vurgulayan Başkan Feyat Asya, kendisini ziyaret eden öğrencileri tekrar tebrik ederek başarılar diledi.
Ziyaret, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
(NA-MSA-Y)

24.04.2017 18:35:38 TSI
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