24 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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SAÜ'de "Etkili iletişim ve beden dili eğitimi" düzenlendi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 18:29
SAÜ'de "Etkili iletişim ve beden dili eğitimi" düzenlendi
SAÜ'de "Etkili iletişim ve beden dili eğitimi" düzenlendi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü ile Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından "Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi" düzenlendi.
SAÜ Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü ve Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi", SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Eğitim, İletişim ve İlişki Danışmanı Murat Gür tarafından gerçekleştirildi. Eğitime 'Neden kötü konuşuyoruz?' sorusunu örneklendirerek başlayan Gür, konuşmayı etkilen psikolojik ve teknik faktörleri açıklayarak, iletişimin güzel konuşma ile başladığını ve etkili dinlemeyle devam ettiğini dile getirdi. Gür, etkili iletişimi engelleyen en önemli faktörün "sen dili" olduğunu söyledi.
(RŞ-İÇ)

24.04.2017 18:38:16 TSI
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