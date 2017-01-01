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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Rektör Özer, belediye başkanları ile üniversitenin gelişimini paylaştı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 18:37
Rektör Özer, belediye başkanları ile üniversitenin gelişimini paylaştı
Rektör Özer, belediye başkanları ile üniversitenin gelişimini paylaştı

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, belediye başkanları ile üniversitenin gelişimini paylaştı.
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'in düzenlediği toplantıya Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Ereğli Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Uysal, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Kilimli Belediye Başkanı Ali Aslankılıç, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk katıldı. Prof. Dr. Mahmut Özer toplantıda üniversitenin Zonguldak Merkez ve ilçelerindeki gelişimi ve yatırımları hakkında bilgi verdi. Toplantıda kampüslerdeki fiziki ve teknolojik yatırımlar başta olmak üzere, artan öğrenci ve öğretim elemanı sayıları, yürütülen projeler, üniversite-sanayi işbirliği ve Zonguldak'ın çok yönlü gelişimi gibi pek çok konu masaya yatırıldı.
Tüm kampüslerde artan öğrenci sayılarına dikkat çekilerek öğrencilerin yaşam kalitelerini artırabilmek için Belediyelerin yapabilecekleri faaliyetler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca bu yıl BEÜ tarafından ilk defa uygulamaya konulan ve Belediyelerin desteği ile gerçekleştirilecek olan "BEÜ Kültür-Sanat Etkinlikleri Halkla Buluşuyor" temalı kültür-sanat etkinliklerinin detayları konuşuldu ve takvimi belirlendi. Özer; "Bülent Ecevit Üniversitesini Batı Karadeniz Bölgesinin güçlü bir yükseköğretim kurumu yapmak için tüm çalışma arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Üniversitemiz Zonguldak Merkez ve İlçelerimizdeki kampüslerinde önemli bir büyüme trendi yakaladı. Tüm kampüslerimize çok önemli yatırımlar yaptık ve kalite odaklı büyüme hedeflerimizi birer birer gerçekleştiriyoruz. Bu büyüme trendimizi sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Bu nedenle Belediye Başkanlarımızın destekleri bizim için çok kıymetli. Şu ana kadar süreçleri uyumlu bir şekilde götürdük. Bugün Zonguldak Merkez, Kozlu, Devrek, Ereğli, Çaycuma, Kilimli, Gökçebey kampüslerimizdeki fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, araştırma ve uygulama merkezleri ve meslek yüksekokullarımız Zonguldak'ın eğitim, araştırma, topluma hizmet üretimi ve sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağladığı gibi ekonomik dinamikleri de güçlendiriyor. Öğrencilerimiz ve personelimiz burada yaşıyorlar. Tüm ihtiyaçlarını yaşadıkları bu şehrin olanakları ile karşılıyorlar. Dolayısıyla Zonguldak ve ilçelerinin sosyal yaşam imkânları ne denli gelişirse; Zonguldak'ın bir üniversite kenti ve dolayısıyla bir yerleşim yeri olarak tercih edilme oranı artacaktır. Tüm bu noktalarda sürdürdüğümüz işbirliğinin güçlenerek artacağına inanıyorum. Belediye Başkanlarımıza toplantıya katılımları ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Belediye Başkanları Rektör Özer'e daveti dolayısıyla teşekkür ederek Bülent Ecevit Üniversitesinin Zonguldak Merkez ve İlçelerde son yıllarda gösterdiği yükselişinin Zonguldak'ın gelişimindeki katkılarını vurguladılar. Kampüslerin Zonguldak ve bölgesine yeni ve farklı bir vizyon kattığını belirten Belediye Başkanları, Zonguldak'ın ve üniversitenin gelişimi için devam eden işbirliklerini daha güçlü bir koordinasyonla sürdüreceklerini ifade ettiler.
(OA-OA-Y)

24.04.2017 18:45:32 TSI
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