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Turgutlulu kiremitçiler projelerini Vali Güvençer'e sundu



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret eden Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği, projelerini sundu.

Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği Başkanı Gökhan Görçin ve Yönetim Kurulu Üyeleri beraberinde Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ile birlikte Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Zafer Kalkınma Ajansının ilimizde güdümlü proje olarak destek vermeyi planladığını ve bu kapsamda Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği ve Turgutlu Belediyesi olarak Turgutlu Kaymakamlığı başkanlığında bir proje oluşturduklarını söyledi. Vali Güvençer de ziyaretten dolayı teşekkür ederek, projenin gerçekleştirilmesi için heyet üyelerine başarılar diledi.

(AY-Y)



24.04.2017 18:50:50 TSI

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