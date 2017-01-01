YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kdz. Ereğli Merkez Anadolu Lisesi kız futbol takımı dünya şampiyonasına katılacak

Kdz. Ereğli Merkez Anadolu Lisesi kız futbol takımı dünya şampiyonasına katılacak



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırşehir'de düzenlenen Okullar arası Gençler Türkiye Futbol Şampiyonası'nda Kdz. Ereğli Merkez Anadolu Lisesi kız futbol takımı şampiyon oldu.

Geçtiğimiz yılın okullar arası kız futbol Türkiye Şampiyonu Kdz. Ereğli Merkez Anadolu Lisesi Kırşehir'de ki finallerde bu yılda şampiyonluğu kimseye kaptırmadı.

Yarı final maçında Kahramanmaraş Spor Lisesi takımını penaltılarda eleyen Kdz. Ereğli Merkez Anadolu Lisesi, finalde ise Ordu Özel Açı Temel Lisesi kız takımı ile karşılaştı. Maçı 2-0 kazanan kız futbol takımı üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Kdz. Ereğli Merkez Anadolu Lisesi geçtiğimiz yıl 3. Olduğu Dünya Okullar arası kız futbol şampiyonasında bu yıl da Türkiye'yi temsil edecek.

(VK-OA-Y)



24.04.2017 19:02:41 TSI

NNNN

