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Pamukkale'de "Ailede huzur, zenginlik budur" projesiyle 8 bin kişiye ulaştı



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyesi, öncülüğünde hazırlanan 'Ailede Huzur Zenginlik Budur' projesi, devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi, Pamukkale Kaymakamlığı, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan sene başından bu yana devam eden 'Ailede Huzur Zenginlik Projesi' ile hem öğrencilere hem de velilere ulaşıyor. Bu kapsamda yapılan eğitimlerin 57'incisi İncilipınar İmam Hatip Ortaokulu'nda yapıldı. Seminere Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Rasül Çövüt, İncilipınar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mahmut Şevik ile öğrenci ve veliler katıldı.

Pamukkale İlçe sınırları içerisinde bulunan 128 okulun tamamında yapılması planlanan proje kapsamında, ana okul ve ilkokul velilerine yönelik çocuklarda bilinçaltı eğitim seminerleri ile aile içi iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen eğitimler veriliyor. Pamukkale Belediyesi Eğitim Danışmanı Veli Soysal tarafından verilen eğitimlerde, genel başlık halinde 'Kim Korkar Sınavdan'konulu seminerlerde bugüne kadar 8 bin kişiye ulaşıldı.

Programda bir konuşma yapan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Biz belediyeciliği farklı yapmak istiyoruz. Yolun asfaltlanması, kaldırımın yapılması, park yapılması bunlar zaten bizim olmazsa olmazımız ama gönüllere de hitap etmek istiyoruz. Ben de bir imamhatipliyim. İşte bizim almış olduğumuz eğitimden dolayı ve ailemizden almış olduğumuz terbiye ile o farklı belediyeciliği yürütmeye çalışıyoruz. Bizler, toplumumuzun bel kemiği olan ailelerimize eğitim vererek onların daha huzurlu olmasını istiyoruz. Ailede huzur varsa o huzur çocuklarımıza da yansır. Aile mutlu olurken çocuklarımız da başarılı olur. Pamukkale belediyesi olarak, yeni kurulan bir belediye olmamıza rağmen 50- 100 yıllık belediyelerin yapmadıkları şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Eğitim alanında da konferans salonlarından tutun, okullarımızın fiziki koşullarının iyileştirilmesine,çocuklarımızın daha iyi noktalara gelmesi noktasında ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan 128 okulumuza destek oluyoruz" dedi.

(MT-SÇ-Y)



24.04.2017 19:18:01 TSI

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