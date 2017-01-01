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Şehit ailelerine anlamlı destek

24 Nisan 2017 Pazartesi, 20:10
Şehit ailelerine anlamlı destek
Şehit ailelerine anlamlı destek

(Fotoğraflı)

Kenan Akyüz
SAMSUN (İHA) - Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) tarafından açılan Hobi Atölyesi kermesinin bu yılki bütün geliri şehit ailelerine gidecek.
Yeşilyurt AVM'nin 3,5 yıldır sürdürdüğü Hobi Atölyesi, bu yıl anlamlı bir kermesle kapılarını ziyaretçilerine açtı. 3,5 yıldan beri her perşembe ve cuma günü yapılan Hobi Atölyesi etkinliğine katılarak birbirinden şık dekoratif objeler tasarlayan AVM ziyaretçileri; kendi elleriyle yaptıkları birçok ürünü Yeşilyurt Alışveriş Merkezi'nde açılan Hobi Atölyesi kermesinde satışa sunarak elde edilecek geliri de şehit ailelerine bağışlayacak. Malzeme ve eğitimin AVM ziyaretçilerine ücretsiz olarak sağlandığı Yeşilyurt Hobi Atölyesi, katılımcılarını hobi faaliyetleriyle eğlendirmenin yanı sıra, sosyal sorumluluk alanında da katkı vermelerini sağlamak için benzeri bağış çalışmalarını daha öncede gerçekleştirdi. Geçen yıl LÖSAM için açılan kermesin geliri lösemili çocuklar ve ailelerine bağışlanmıştı. Bu yılki geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Yeşilyurt AVM giriş katında düzenlenen kermesin açılışına Yeşilyurt AVM Genel Müdürü Neslihan Yavuz Apak, Kurs Eğitmeni Resim İş Öğretmeni Büşra İşçi ve kursiyerler katıldı.

Hobi Atölyesi ve çalışmalar hakkında bilgi veren Yeşilyurt AVM Genel Müdürü Neslihan Yavuz Apak, "Hobi Atölyesi 3,5 yıldır devam eden bir proje. Alışveriş merkezimize gelen özellikle kadın müşterilerimize boş zamanlarını değerlendirebilecekleri bir atölye açmaya karar verdik. Haftanın her perşembe ve cuma günü bunu istikrarlı bir şekilde devam ettirdik. Fast Food katında kurduğumuz bir alanda bu çalışmalar yapılıyor. Eğitmenimiz ve bütün malzemeler ücretsiz olarak sunuluyor. Biz bütün malzemeleri alıyoruz. Doğru teknikleri eğitmenimiz öğretiyor. Güzel bir sinerji yakaladık ve bu ürünleri satarak bir yerlere yardım etmeye karar verdik. Geçen yıl bunun ilk denemesini LÖSAM için yaptık. Güzel bir gelir elde ettik ve bu bizi cesaretlendirdi. Bu yıl ki kermesimizi Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na yardım amaçlı düzenledik. Kermesimizin bütün gelirini oraya bağışlayacağız. Bundan sonra Hobi Atölyemiz çalışmalarına devam edecek. Bu ürünlerin tamamı Yeşilyurt AVM'ye gelen müşterilerimiz tarafından yapıldı. Kendilerine bu duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum" dedi.
Hobi Atölyesi kermesi 30 Nisan akşamına kadar Yeşilyurt AVM'de gezilebilecek.
(KA-SLH)

24.04.2017 20:18:09 TSI
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