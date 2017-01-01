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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak polisi uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent merkezinde yaşanan kovalamaca sonucunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Uşak polisinin uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesi çalışması kapsamında, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan araç trafik akışının ters istikametine doğru kaçmaya çalışırken, aracın takibi esnasında sağ ön camından poşet atıldığı görüldü ve durdurulan araçta bulunan şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 55 gram Bonzai ve 11 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.S. (19), B.K. (19) ve M.C. (21) isimli şüpheliler adli kontrol ile serbest kalırken, O.G (25) isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(EÖ-İK)



24.04.2017 21:07:55 TSI

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