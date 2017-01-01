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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün yol güzergahı ağaçlandırma çalışmaları

25 Nisan 2017 Salı, 00:05
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün yol güzergahı ağaçlandırma çalışmaları
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün yol güzergahı ağaçlandırma çalışmaları

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Yol Kenarı Ağaçlandırma Projesi çerçevesinde Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü karayolu ağaçlandırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çehresi daha yeşil ve estetik, güzel bir şehir oluşturma çalışmaları sürüyor. Kütahya Aslanapa yol güzergahında yapılan karayolu ağaçlandırması ile 20 bin 270 adet fidan toprakla buluşuyor. 15 km yol boyunca yapılacak ağaçlandırma çalışması çerçevesinde karayolu kenarına dağ muşmulası, ateş dikeni, sabin ardıcı, berberis, sedir, karaçam ve badem türlerinden oluşan fidanlar dikiliyor.
Yol Kenarı Ağaçlandırma çalışması ile hedeflerinin vatandaşların görsel olarak daha keyif verici ve yemyeşil bir ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak olduğunu belirten Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım; "Kütahya genelinde ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Fidan dikim etkinliklerimiz ile vatandaşlarımızda yeşil sevdası oluşturmaya çalışırken, okullarımızda yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları ile de gençlerimize daha güzel yarınlar oluşturmayı hedefliyoruz. Karayolu ağaçlandırması çalışmalarımız da yaptığımız işlerin bir başka kolu. Yol kenarına diktiğimiz fidanlar vatandaşlarımızın ağaçlar arasında daha mutlu ve huzurlu seyahat etmesini sağlayacak. Tüm personelimize güzel katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yetkililer, yol güzergahına yeşil bir doku kazandırmak amacı ile yapılan karayolu ağaçlandırması ile biyolojik çeşitliliğin artırılması sağlanırken, aynı zamanda yolun her iki yanında yer alan şevlerde erozyonun azaltılması ve yol şevlerine rekreaktif güzel bir görünüm kazandırılmasının amaçlandığını belirttiler.(EFE)

25.04.2017 00:05:50 TSI
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