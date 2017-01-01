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Kuşadası Ticaret Odası tanıtımda ilklere imza atıyor



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Ticaret Odası, 2016 yılı başı itibariyle başlattığı tanıtım atağında ilklere imza atmaya devam ediyor.

"Kuşadası Güvercin" isimli sosyal medya hesaplarından milyonlarca kişiye ulaşan Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası illüstrasyon şehir haritasıyla da bir ilke imza attı.



Kuşadası Ticaret Odası ekibinin, Kuşadalı ressam Bilal Akay ile özveriyle yürüttüğü çalışma sonucunda tamamlanan Kuşadası İllüstrasyon şehir haritası tanıtımlarda kullanılmaya başlandı. Ekip, haritayla birlikte Kuşadası logosu ve maskotu konusunda da çalışarak, ortaya çıkan çalışmaları paylaşmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; Ticaret Odası olarak Kuşadası'nın tanıtımı her zaman önceliğimiz oldu. Bundan 16 ay önce turizmdeki kötü gidişatı öngörerek başlattığımız tanıtım çalışmalarına hız kesmeden ve farklı alanlarda devam ediyoruz. Kuşadası Güvercin isimli facebook hesabımız bugün itibariyle 412.000 takipçiye ulaştı. Sosyal paylaşım analizlerinde üst sıralara yerleşen hesaplarımızla, ülkemizden ve dünyadan reklam gösterim sayımız 130 milyonu geçmiş durumda. Geçtiğimiz yıl iç pazarda yaşanan %57 oranındaki artışa önemli bir katkımız olduğunu düşünüyorum. Tanıtım konusunda özveriyle çalışan bir ekibimiz var ve farklı çalışmalara imza atmaya devam ediyorlar. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümü mezunu Kuşadalı Ressam Bilal Akay ile uzun süren özverili çalışmalar sonucunda ortaya çıkan illüstrasyon şehir haritamız şimdiden büyük beğeni aldı ve herkesin kullanımına açık olacak. Ekibimiz ayrıca genel Kuşadası Logosu ve maskotu ile ilgili çalışmalarını da tamamladı.



Akdoğan açıklamasının devamında; "tanıtımda Kuşadası'nı hak ettiği seviyeye çıkararak esnafımızın da yüzünü güldürecek çalışmalarımız devam ediyor. Ekibimiz farklı tanıtımlar üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor, sürprizlere hazır olun" dedi. Kuşadası Ticaret Odası tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak olan basın toplantısıyla da, yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak açıklanacak.

(ZH-MB-Y)



25.04.2017 08:29:07 TSI

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