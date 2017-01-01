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FETÖ soruşturması okulun adını değiştirtti



(Fotoğraflı)



Özgür Dedeoluk

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Hafız Mustafa Kavurmacı ve Refikası Hatice Hanım Ortaokulunun adı Karacasu Şehitleri Ortaokulu olarak değiştirildi.



Fethullahçı Terör Örgütü soruşturmaların kapsamında gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Şevki Kavurmacı tarafından 2012'de yılında yaptırılan okula Hafız Mustafa Kavurmacı ve Refikası Hatice Hanım Ortaokulu adı verilmişti. Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanırken gruba ait bazı şirketlere kayyum atandı. 2013 yılında yapılan okulun açılışına dönemin Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de katılmıştı. Okulun adı Karacasu Şehitleri Ortaokulu olarak değişirken önümüzdeki günlerde yeni tabelanın asılması bekleniyor.

(ÖD-MB-Y)



25.04.2017 08:29:25 TSI

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