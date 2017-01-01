25 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Bu fotoğraf Karadeniz'de değil Aydın'da çekildi

25 Nisan 2017 Salı, 08:22
Bu fotoğraf Karadeniz'de değil Aydın'da çekildi
Bu fotoğraf Karadeniz'de değil Aydın'da çekildi
- Kurtarıcı Kurtarıcıya muhtaç oldu

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'da bir aracı kurtaramaya giden oto kurtarıcısı arızalanınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Kurtarıcıya muhtaç olan kurtarıcı görenleri gülümsetti.
Edinilen bilgiye göre; İzmir'de arızalanan bir aracı kurtarmaya giden Aydın'daki bir kurtarıcı arızalanan aracı yükleyip Aydın'a seyir halinde iken arızalandı. Otobanda kalan iki arızalı aracı kurtarmak için Aydın'dan bir başka kurtarıcı çağrıldı. İkinci kurtarıcı arızalı araçla birlikte arızalanan kurtarıcıyı yükleyip taşıması görenleri gülümsetti.
(İK)

25.04.2017 08:31:29 TSI
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