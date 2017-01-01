25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sultanbeyli Erzurumlular Derneğinde Ali Sezer güven tazeledi

25 Nisan 2017 Salı, 09:04
Sultanbeyli Erzurumlular Derneğinde Ali Sezer güven tazeledi
Sultanbeyli Erzurumlular Derneğinde Ali Sezer güven tazeledi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Sultanbeyli Erzurumlular Derneği Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Genel Kurul sonucunda Ali Sezer Dernek Başkanlığı görevine tekrar seçilerek güven tazeledi.
Genel Kurul sonucunda görevine devam eden Dernek Başkanı Ali Sezer, selamlama konuşmasında Sultanbeyli Erzurumlular Derneğinin Erzurum ve Erzurumlunun yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu olma bilinci ile hareket ederek vizyonu ve misyonu doğrultusunda bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da hizmetlerine devam edeceğini belirtti.
Eski hesap ve faaliyet raporlarının okunarak ibra edilmesi sonrasında çıkarılan tek listeyle başkanlık seçimlerinde Ali Sezer oybirliğiyle yeniden başkan seçildi.
Yeni yönetim ve görev dağılımı şu isimlerden oluştu:
Dernek Başkanı; Ali Sezer, Yönetim Kurulu Asıl üyelikleri; Mustafa Kıyıcı, Menduh Karakaya, Cemil Gedik, Ömer Yıldız, Dursun Ali Arslan, Yusuf Karabulut, Muammer Özaydın, Şeref Dikici, Mehmet Ahıskalı, Mehmet Nuri Genç, Behçet Akay, Yasir Ağırman, Vecdi Bayraktar, Kadir Yaşarbaş
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Bayram Ali Çelik, Abdullah Gedik, Nedim Çelik, Ethem Cici, Taner Korkmaz, Nurhan Topçu, İsak Aras, İsak Gemici, Recayi Akpınar, Muhlis Kaya, Demir Çetinkaya, Mevlüt Karakaya, İsmail Çetin, Cencağa Dursun
Denetleme Kurulu Asil üyeleri; İzzet Sırmacıoğlu, Ramazan Gedik, Mustafa Çelik, Mustafa Çelikçi, Ömer Özdemir
Denetleme Kurulu Yedek üyeleri; İlhami Ağdağ, Canpolat Arslan, Serdar kantarcı, Naim Daş, Yücel Şahin
Danışma ve İstişare Kurulu; Servet Üneş, Mustafa Çelik, Mehmet Modoğlu, Ömer Horasan, Yahya Karakaya, Ayhan Koç, Abdullah Atalar, hayati Kaya, Mustafa Modoğlu, Turgut Gedik, Hikmet Kantarcı, Bayram Ekşi, Nejdet Karabayır, Yaşar Meral, Veysel Sayan, Baki Çetin, Veysel Topçu, Turan Ahıskalı, Hüseyin Ahıskalı, Haydar Üneş, Kayım Levent, Nejdet Kaya, Hasan Kurt, Nursal Özdemir, Süleyman Özkan, İhsan Öztürk, Yusuf Aras, Memet Maşuk Güven.
(ERZ-AA-Y

25.04.2017 09:12:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hangi mevsimde saç ekimi yapılır
YEREL

HANGİ MEVSİMDE SAÇ EKİMİ YAPILIR
Çocuk yaşlarda kilo problemine dikkat !
YEREL

ÇOCUK YAŞLARDA KİLO PROBLEMİNE DİKKAT !
Göz altı ışık dolgusu mutluluk veriyor !
YEREL

GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU MUTLULUK VERİYOR !
Büyükşehir'den yeni bir yatırım daha: 9. araç filosu
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN YENİ BİR YATIRIM DAHA: 9. ARAÇ FİLOSU
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
YEREL

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLANDI
Tarihi Kentlerin projelendirilecek alanları gezildi
YEREL

TARİHİ KENTLERİN PROJELENDİRİLECEK ALANLARI GEZİLDİ
Karayazılı Çocuklar Yakutiye Gençlik Merkezinin kanatlarında
YEREL

KARAYAZILI ÇOCUKLAR YAKUTİYE GENÇLİK MERKEZİNİN KANATLARINDA
Erzurum'da &quot;denetimli serbestlik&quot; toplantısı
YEREL

ERZURUM'DA "DENETİMLİ SERBESTLİK" TOPLANTISI
Ilıcalı referandum sürecinde Erzurum'u adım adım gezip yeni anayasayı anlattı
YEREL

ILICALI REFERANDUM SÜRECİNDE ERZURUM'U ADIM ADIM GEZİP YENİ ANAYASAYI ANLATTI
Tene dokunan, kalbe dokunur
YEREL

TENE DOKUNAN, KALBE DOKUNUR
Gölet ve sulama kanallarına girenlere idari ceza uygulanacak
YEREL

GÖLET VE SULAMA KANALLARINA GİRENLERE İDARİ CEZA UYGULANACAK
Burun tıkanıklığı sinüzite neden olabiliyor
YEREL

BURUN TIKANIKLIĞI SİNÜZİTE NEDEN OLABİLİYOR
Erzurum'daki kurt dehşeti, güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL

ERZURUM'DAKİ KURT DEHŞETİ, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Doğu'ya kar geri geliyor
YEREL

DOĞU'YA KAR GERİ GELİYOR
Doğu Anadolu'da sağanak ve kar etkili olacak
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK VE KAR ETKİLİ OLACAK
Aydemir'le Öğrencilerin Çanakkale Buluşması
YEREL

AYDEMİR'LE ÖĞRENCİLERİN ÇANAKKALE BULUŞMASI
Rektör Çomaklı, çocuk hastaların 23 Nisan Çocuk Bayramlarını kutladı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, ÇOCUK HASTALARIN 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMLARINI KUTLADI
Kanser sıklıkları artıyor
YEREL

KANSER SIKLIKLARI ARTIYOR
Nene Hatun Kız Yetiştirme Yurdu ve çocuk yuvası çocuklarının 23 Nisan heyecanı
YEREL

NENE HATUN KIZ YETİŞTİRME YURDU VE ÇOCUK YUVASI ÇOCUKLARININ 23 NİSAN HEYECANI
Aşkale'de &quot;Geleceğimiz İçin Ailece El Ele Projesi'
YEREL

AŞKALE'DE "GELECEĞİMİZ İÇİN AİLECE EL ELE PROJESİ'
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte en stressiz meslekler!
SAĞLIK

STRESİ AZ PARASI ÇOK 19 MESLEK!

 1
  • 2 Podyumların yıldızıydı, şimdi ise...
  • 3 Türkiye'nin en mutlu insanları bu ilde yaşıyor!
  • 4 "Benim yanımda da soyunduğu için net biliyorum"