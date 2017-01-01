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Sultanbeyli Erzurumlular Derneğinde Ali Sezer güven tazeledi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Sultanbeyli Erzurumlular Derneği Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Genel Kurul sonucunda Ali Sezer Dernek Başkanlığı görevine tekrar seçilerek güven tazeledi.

Genel Kurul sonucunda görevine devam eden Dernek Başkanı Ali Sezer, selamlama konuşmasında Sultanbeyli Erzurumlular Derneğinin Erzurum ve Erzurumlunun yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşu olma bilinci ile hareket ederek vizyonu ve misyonu doğrultusunda bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonra da hizmetlerine devam edeceğini belirtti.

Eski hesap ve faaliyet raporlarının okunarak ibra edilmesi sonrasında çıkarılan tek listeyle başkanlık seçimlerinde Ali Sezer oybirliğiyle yeniden başkan seçildi.

Yeni yönetim ve görev dağılımı şu isimlerden oluştu:

Dernek Başkanı; Ali Sezer, Yönetim Kurulu Asıl üyelikleri; Mustafa Kıyıcı, Menduh Karakaya, Cemil Gedik, Ömer Yıldız, Dursun Ali Arslan, Yusuf Karabulut, Muammer Özaydın, Şeref Dikici, Mehmet Ahıskalı, Mehmet Nuri Genç, Behçet Akay, Yasir Ağırman, Vecdi Bayraktar, Kadir Yaşarbaş

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Bayram Ali Çelik, Abdullah Gedik, Nedim Çelik, Ethem Cici, Taner Korkmaz, Nurhan Topçu, İsak Aras, İsak Gemici, Recayi Akpınar, Muhlis Kaya, Demir Çetinkaya, Mevlüt Karakaya, İsmail Çetin, Cencağa Dursun

Denetleme Kurulu Asil üyeleri; İzzet Sırmacıoğlu, Ramazan Gedik, Mustafa Çelik, Mustafa Çelikçi, Ömer Özdemir

Denetleme Kurulu Yedek üyeleri; İlhami Ağdağ, Canpolat Arslan, Serdar kantarcı, Naim Daş, Yücel Şahin

Danışma ve İstişare Kurulu; Servet Üneş, Mustafa Çelik, Mehmet Modoğlu, Ömer Horasan, Yahya Karakaya, Ayhan Koç, Abdullah Atalar, hayati Kaya, Mustafa Modoğlu, Turgut Gedik, Hikmet Kantarcı, Bayram Ekşi, Nejdet Karabayır, Yaşar Meral, Veysel Sayan, Baki Çetin, Veysel Topçu, Turan Ahıskalı, Hüseyin Ahıskalı, Haydar Üneş, Kayım Levent, Nejdet Kaya, Hasan Kurt, Nursal Özdemir, Süleyman Özkan, İhsan Öztürk, Yusuf Aras, Memet Maşuk Güven.

(ERZ-AA-Y



25.04.2017 09:12:47 TSI

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