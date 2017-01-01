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Bahar, alerjileri alevlendiriyor

25 Nisan 2017 Salı, 09:07
Bahar, alerjileri alevlendiriyor
Bahar, alerjileri alevlendiriyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öner,özellikle bahar aylarıyla birlikte alerjik konjonktivite bağlı sıkıntılar nedeniyle hastaneye başvuran hasta sayısında da artış yaşandığını söyledi.
Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öner, vücudun herhangi bir maddeye karşı aşırı reaksiyon göstermesi olarak tanımlanan alerjiye bağlı hastalıkların son yıllarda giderek arttığını ifade etti. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini etkilediği düşünülen alerjiye bağlı hastalıklar vücudun farklı organlarını tutabildiğini belirten Prof. Dr. Ayşe Öner, çevreyle olan direkt teması nedeniyle de göz alerjilerinin ön sırada geldiğini kaydetti.
Prof. Dr. Ayşe Öner, "Genellikle çocuklukta başlayan alerjik göz hastalıkları, nedeni tam olarak ortaya konamamış olsa da erkekleri daha fazla etkiliyor.Polen, küfler, maytlar, toz, hayvan tüyü, akarlar ve gıda gibi farklı alerjenlere maruz kalmaya bağlı olarak tetiklenebilen hastalık, hava kirliliği ve bazı kimyasallar nedeniyle de ortaya çıkabiliyor. Bunun yanında makyaj malzemeleri, bazı damlalar, kontak lensler ve kontak lens solüsyonları da göz alerjileri için kaynak oluşturan maddeler arasında yer alıyor. Gözlerde iltihaplanmaya neden alerjenlerin etki süresi ve şiddeti kişiden kişiye değişebiliyor. Alerjik göz hastalıklarıyla birlikte, bu sorunu yaşayan kişilerin vücutlarının alerjenlere karşı hassas olması nedeniyle yüzde 75'inde astım, atopikegzama ve alerjikrinit gibi alerjenlere bağlı farklı hastalıklara da rastlanabildiğini işaret ediyor" diye konuştu.
Gözlerde oluşan sorun yaşam kalitesini düşürüyor
Prof. Dr. Ayşe Öner, ilkbaharda ağaç polenleri, yazın güneş ışınları ve çim polenleri, yaz sonu ve sonbaharda ise ot polenlerine bağlı olarak gelişen göz alerjilerinde görülen belirtilere dair şunları söyledi:
Hastalar, gözlerindeki yanma, batma, kaşıntı, kızarıklık, sulanmadan şikayet ediyor. Işığa karşı da hassasiyet meydana getiren bu durumda göz kapaklarında şişlik de görülebiliyor. Ancak görme etkilenmiyor. Aynı zamanda hastada, burun akıntısı ve tıkanıklık,hapşırma, kaşıntı gibi, alerjik rinit bulguları da görülebiliyor."
Alerjenlere karşı gözlerinizi koruyun
Hastalığın tedavisi için alerjen etkenlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ayşe Öner, "Rüzgarlı günlerde çimlerin biçilmemesi, hastaların alerji mevsiminin etkin olduğu dönemlerde çimlerin yanına gitmemesinde fayda var. Ayrıca, polenlerden ve güneş ışığından korunmak için güneş gözlüğü ve şapka kullanmak da korunma sağlıyor" dedi. Prof. Dr. Ayşe Öner, ekrana uzun süre bakması gerekenlerin daha dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kontrolsüz ilaç kullanmayın
Hastaların şikayetlerini gidermek amacıyla hekim kontrolü olmadan kesinlikle ilaç kullanmamaları gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ayşe Öner, "İlaç tedavileri alerjinin tipine ve şiddetine göre hekiminiz tarafından belirlenmelidir. Kontrolsüz ilaç kullanımı alerjilere direnç oluşturacağı gibi yan etkilerin de ortaya çıkmasına neden olabileceği unutulmamalı" ifadelerini kullandı.
(SK)

25.04.2017 09:16:27 TSI
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