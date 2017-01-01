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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Oryantiring Dünya Şampiyonası Finike'de yapılacak

25 Nisan 2017 Salı, 09:08
Oryantiring Dünya Şampiyonası Finike'de yapılacak
Oryantiring Dünya Şampiyonası Finike'de yapılacak

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Oryantiring Dünya Şampiyonası'nın bir etabı Antalya'nın Finike ilçesinde gerçekleştirilecek.
Oryantiring Dünya Şampiyonası'nın bir etabının Finike ilçesinde yapılmasını isteyen Türkiye Oryantiring Federasyonu yetkilileri, ilçenin çeşitli noktalarında incelemelerde bulundu. Dünyanın en eski antik kentlerinden biri olan Arykanda Antik Kenti ile birlikte birçok noktada incelemelerde bulunan Türkiye Oryantiring Federasyonu Sportif Direktörü Veysel Güler, Türkiye Oryantiring Federasyonu Dış İlişkiler Kurul Sekreteri Yaşar İsmet Demiröz, Türkiye Oryantiring Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Ayla Saraçoğlu ve Arykanda Doğa Sporları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ekinci, daha sonra Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile fikir alışverişinde bulundu.
Başkan Sarıoğlu'na Oryantiring sporunu ve Dünya çapında edindiği önemi anlatan Türkiye Oryantirig Federasyonu temsilcileri, Finike'nin bu sporu yapmak için oldukça elverişli bir kent olduğunu söyledi. Oryantiring Dünya Şampiyonası'nın Finike'de gerçekleştirilmesinden mutluluk duyacaklarını belirten Başkan Sarıoğlu, "Finikemiz doğa sporları açısından eşsiz noktalara sahip bir şehir. Bizler de hem spor turizmine katkı sunmak hem de Finikemizin ismini tüm dünyada duyurmak adına bu tarz şampiyonaları ve etkinlikleri elimizden geldiğince destekliyoruz" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

25.04.2017 09:16:46 TSI
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